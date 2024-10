DFB-Star Musiala fällt aus! Nagelsmann nominiert Newcomer nach

München - Bittere Nachricht für die deutsche Nationalmannschaft : Die Nagelsmann-Elf muss in den Nations-League-Spielen gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande auf Topstar Jamal Musiala (21) verzichten!

Offensivspieler Jamal Musiala (21, r.) steht Nationaltrainer Julian Nagelsmann für die kommenden Aufgaben nicht zur Verfügung. © Federico Gambarini/dpa

Beschwerden am Hüftgelenk zwingen den Youngster zur Pause: Der Offensivkicker wird seinem Klub Bayern München und auch dem DFB-Team in den nächsten Spielen fehlen. Dies teilte der Verband am Freitag mit.

Bayern-Coach Vincent Kompany (38) hatte bereits am Mittwoch in der Champions League Musiala erst zur zweiten Halbzeit aus Gründen der Belastungssteuerung eingewechselt.

Bundestrainer Nagelsmann reagierte schnell und nominierte Newcomer Jamie Leweling (23) vom VfB Stuttgart nach.

Für den Außenstürmer ist es die erste Berufung in die A-Nationalmannschaft. Leweling hatte früher viele Jahre für die deutsche U21 gespielt.