DFB-Team verspielt 3:0-Führung und zieht trotzdem ins Halbfinale ein!

Die deutsche Nationalmannschaft hat eine 3:0-Führung gegen Italien noch verspielt, aber trotzdem den Einzug ins Halbfinale der Nations League geschafft.

Von Aliena Rein

Dortmund - Die deutsche Nationalmannschaft hat gegen Italien zwei völlig unterschiedliche Gesichter gezeigt und eine 3:0-Führung noch verspielt. Das knappe 3:3 (3:0) reicht aber dennoch für den Einzug ins Halbfinale der Nations League!

Weil das Team von Julian Nagelsmann das Hinspiel in Mailand mit 2:1 für sich entscheiden konnte, genügt das Unentschieden im Rückspiel, um zum ersten Mal überhaupt das Final Four zu erreichen. Das findet aufgrund des Halbfinal-Einzugs zudem in Deutschland statt. Dabei musste die DFB-Elf plötzlich noch einmal ums Weiterkommen bangen! Eine in jeder Hinsicht brillante erste Hälfte, in der Kimmich per Foulelfmeter (30. Minute), Musiala nach einem Kimmich-Geniestreich (36.) und Kleindienst (45.) für die klare deutsche Führung sorgte, konterte Italien im zweiten Durchgang. Auf einen Doppelschlag von Moise Kean (49./69.) folgte ein aberkannter Elfmeter der Gäste, kurz vor Schluss bekamen sie dann aber doch noch einen zugesprochen. Raspadori schob zum 3:3 ein (90.+4), das reichte aber nicht mehr, um die Verlängerung zu erzwingen. In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

Balljunge Noel wird bei seiner Premiere gleich zum Helden

Auch den 15-jährigen Noel, der Kimmich den Ball so schnell zuwarf und so den Treffer zum 2:0 überhaupt ermöglichte, bekam RTL vor die Kamera! Joshua Kimmich habe ihm mit den Augen signalisiert, dass er den Ball schnell haben wolle, erzählte der Balljunge: "Ich hab ihm den Ball sofort zugeworfen und dann ist das Tor gefallen. Hat mich riesig gefreut." So etwas habe er noch nie erlebt: "Ich war ja noch nie Balljunge, ist mein erstes Mal."

Joshua Kimmich lobt den Balljungen für sein schnelles Schalten

Auch Kapitän Joshua Kimmich trat vor das RTL-Mikrofon und sprach über ... ... das kuriose 2:0: "Wir haben sehr sehr schnell geschaltet und dann zum Glück das 2:0 gemacht. Ich glaube, es haben nicht mal alle unserer Jungs mitgekriegt, dass der Ball drin war. Der Balljunge war sehr auf Zack, das ist auch nicht schlecht in so 'nem Spiel." ... das gesamte Spiel: "Die erste Halbzeit war tatsächlich sehr sehr sexy anzugucken, haben sehr guten Ball gespielt, hatten einige sehr gute Abschlüsse. In der zweiten hatten wir das Spiel, glaube ich, auch im Griff, bis wir dann den Fehlpass spielen. Dann werden wir auf einmal sehr fehleranfällig und man merkt, dass wir dann doch noch was dazulernen müssen."

Das sagte der Bundestrainer zur Partie

Julian Nagelsmann sprach nach dem Spiel bei RTL über ... ... die hervorragende erste Halbzeit: "Die beste [meiner Zeit als Bundestrainer], glaub ich. Es war schon sehr beeindruckend, mit dem Ball, gegen den Ball. Es war auch in der Höhe verdient." ... den Einbruch in der 2. Halbzeit: "Die erste Hälfte war leider getrübt durch die zweite. Wir haben in der zweiten Hälfte auch Spieler auf dem Feld gehabt, die noch nie so zusammengespielt haben. [...] Wenn du dann ein Tor kriegst, ein zweites kriegst ..." ... die Erkenntnisse aus dem Viertelfinale: "Die Erkenntnis aus beiden Spielen ist für uns sehr hilfreich, dass wir einen Rückstand drehen können und dass ein Spiel zur Pause noch nicht vorbei ist. Vielleicht ist es besser so als ein 4:0."

Deutschland zieht durch 3:3-Unentschieden ins Nations-League-Halbfinale ein

Abpfiff: Nach neun Minuten Nachspielzeit ist endlich Schluss, Deutschland steht im Halbfinale der Nations League!

90.+9: Barella sieht noch die Gelbe Karte, weil er die Ausführung eines deutschen Freistoßes behindert.

90.+6: Italien wirft jetzt alles nach vorne und drängt auf den Treffer, der die Verlängerung einbringen würde.

Italien gleicht in der Nachspielzeit aus

90.+4: Da ist der Ausgleich! Raspadori verlädt Baumann und schiebt rechts ein. Unglaublich.

Italien kommt tatsächlich noch zum Ausgleich. © Bernd Thissen/dpa

90.+4: Plötzlich meldet sich der VAR zu Wort! Bei der letzten italienischen Ecke war Mittelstädt mit der Hand am Ball. Es gibt Elfmeter!

90.+3: Kleindienst könnte alleine auf Donnarumma zulaufen, beweist aber Übersicht und will quer legen. Der Pass ist aber zu kurz und landet beim mitgerannten Italiener.

90.+2: Es gibt noch einmal Ecke für Italien, die bleibt aber ungefährlich.

90.+1: Adeyemi läuft allein auf das italienische Tor zu, wird aber von den Gäste-Verteidigern eingeholt und fair vom Ball getrennt.

90. Minute: Ganze sechs Minuten gibt es obendrauf. Kann Italien diese nutzen, um doch noch die Verlängerung zu erzwingen?

90. Minute: Amiri tritt Barella auf den Fuß, auch er fällt unter Schmerzensschreien hin.

89. Minute: Zaccagni tritt Kimmich in die Hacken, der geht zu Boden. Schiedsrichter Marciniak muss die aufgebrachten Italiener beruhigen.

88. Minute: Kimmich blockt eine Flanke von Udogie ins Aus. Der fällige Einwurf zirkuliert lange im deutschen Strafraum, ohne dass dabei eine wirklich gefährliche Situation entsteht.

86. Minute: Gute Freistoßposition für Italien, nachdem Bisseck Zaccagni foult. Raspadori haut den Ball aber ins Aus.

85. Minute: Direkt im Anschluss nimmt Spalletti seinen Doppeltorschützen vom Feld, es kommt Lucca. Auch Ricci geht, für ihn kommt Zaccagni.

85. Minute: Kean steigt an der Eckfahne hart gegen Mittelstädt ein, der wälzt sich vor Schmerzen am Boden.

84. Minute: Mittelstädt ist zur Stelle, um eine Hereingabe von Politano zu unterbinden.

82. Minute: Kimmichs Ecke landet bei Bisseck, der den Ball aber nicht aufs Tor gedrückt kriegt.

82. Minute: Kimmich probiert es direkt! Donnarumma kann den Ball aber ins Toraus abprallen lassen.

80. Minute: Nico Schlotterbeck wird wenige Zentimeter vor der Strafraumgrenze von Barella gefoult, das gibt Freistoß aus bester Position.

79. Minute: Rudelbildung im Gäste-Strafraum, sowohl Bastoni als auch Kleindienst sehen die Gelbe Karte.

77. Minute: Julian Nagelsmann nimmt seine letzten beiden Wechsel vor. Robert Andrich kommt für Jamal Musiala, Yann Bisseck ersetzt Antonio Rüdiger und kommt zu seinem Debüt im DFB-Trikot.

VAR nimmt Elfmeter für Italien zurück

75. Minute: Glück für das DFB-Team! Der VAR sieht einen Kontakt von Schlotterbeck mit dem Ball, bevor er Di Lorenzo trifft, der Strafstoß wird zurückgenommen!

75. Minute: Jetzt schaltet sich der VAR ein, der Elfmeterpfiff wird überprüft.

74. Minute: Unfassbar! Plötzlich gibt es auch noch Elfmeter für Italien, weil Schlotterbeck Di Lorenzo im Strafraum foult.

71. Minute: Und der nächste Abschluss der Azzurri kommt gleich hinterher! Doch Raspadori verzieht und schießt links vorbei.

Moise Kean erzielt den Anschlusstreffer für Italien

69. Minute: Tor für Italien! Deutschland verteidigt nicht konsequent genug, Groß lässt Raspadori zu lange agieren. So kann der Joker Moise Kean in Szene setzen, der an Baumann vorbei ins lange Eck einschiebt. Plötzlich braucht Italien nur noch zwei Treffer, um die Verlängerung zu erreichen.

69. Minute: Italien wechselt, Raspadori kommt für Tonali.

68. Minute: Der gerade erst eingewechselte Adeyemi räumt Bastoni kräftig ab und sieht dafür die Gelbe Karte.

67. Minute: Schlotterbeck schmeißt sich mit vollem Körpereinsatz in eine italienische Hereingabe und lässt sich dann kräftig vom Publikum feiern. Die Italiener haben dabei ein Handspiel gesehen, sonst allerdings niemand.

65. Minute: Tim Kleindienst spitzelt den Ball mit hohem Bein aus der Luft, trifft dabei aber auch seinen Gegenspieler am Kopf, der zugegebenermaßen tief fliegt. Das gibt eine ernste Ermahnung von Marciniak.

63. Minute: Jetzt nimmt auch Julian Nagelsmann erste Wechsel vor, und zwar gleich drei an der Zahl. Angelo Stiller, Leon Goretzka und Leroy Sané verlassen den Platz, es kommen Pascal Groß, Nadiem Amiri und Karim Adeyemi.

62. Minute: Durch das Stadion hallen lautstarke "Oh, wie ist das schön"-Gesänge. Die beflügeln Goretzka zum nächsten deutschen Abschluss, sein Versuch landet aber neben dem Tor.

59. Minute: Mit einem traumhaften Steilpass überwindet Di Lorenzo beinahe die komplette deutsche Verteidigung, Mittelstädt ist aber in letzter Sekunde zur Stelle und grätscht die Kugel weg.

58. Minute: Italien kombiniert sich über die rechte Seite nach vorne, kommt aber nicht durch die deutsche Abwehr.

55. Minute: Erste gute Gelegenheit für Deutschland. Mittelstädt findet im Strafraum keine Anspielstation und versucht's dann einfach selbst. Der Schuss ist aber kein Problem für Donnarumma.

51. Minute: Italien ist jetzt da, es ist die beste Phase der Gäste bisher. Politano überläuft Mittelstädt auf der linken Seite, Deutschland hat Glück, dass er sich den Ball zu weit vorlegt. Es gibt Abstoß.

Italien nimmt deutsches Geschenk an und vollendet zum 1:3

49. Minute: Tor für die Squadra Azzurra! Ein deutsches Geschenk sorgt für den italienischen Anschluss. Sané will in der eigenen Hälfte zu Kimmich spielen, zielt aber daneben. Der Kapitän erreicht die Kugel zwar noch, Moise Kean ist aber zur Stelle, schnappt sich den Ball und schiebt an Baumann vorbei links unten ein.

47. Minute: Und Frattesi macht direkt einmal auf sich aufmerksam: Udogie setzt den Joker gut ins Szene, der allerdings jagt die Kugel in den Himmel.

46. Minute: Das DFB-Team kommt unverändert aus der Kabine, hat Nagelsmann auch wenig Grund zum Wechseln gegeben. Anders sieht das bei Italien aus: Spalletti tauscht Maldini und Gatti gegen Frattesi und Politano.

Die zweite Hälfte zwischen Deutschland und Italien läuft

46. Minute: Weiter geht's! Kann Italien das Wunder noch schaffen oder macht Deutschland da weiter, wo es aufgehört hat?

Halbzeit: Was für eine erste Hälfte von der deutschen Nationalmannschaft! Das dürfte wohl eine der besten Leistungen unter Bundestrainer Julian Nagelsmann überhaupt gewesen sein. Das DFB-Team präsentierte sich bissig, griffig, spritzig und spielte Italien teils schwindlig. Für den ersten Treffer benötigte es noch einen Elfmeter, danach agierte Deutschland völlig entfesselt und legte noch zweimal nach. Besonders am 2:0 dürfte Italien noch lange zu knabbern haben!

Deutschlands Spieler feiern sich für das clevere 2:0. © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Halbzeit im Nations-League-Viertelfinale zwischen Deutschland und Italien

Halbzeit: Eine Minute gibt es obendrauf, dann pfeift Marciniak ab. Deutschland geht mit einer klaren 3:0-Führung im Rücken in die Pause!