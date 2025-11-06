Dicke Überraschung! Nagelsmann nominiert Kölner Wunderjungen für WM-Quali
Frankfurt am Main - Nationaltrainer Julian Nagelsmann (38) hat am Donnerstag seinen 25-Mann-Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg (14. November, 20.45 Uhr) und die Slowakei (17. November, 20.45 Uhr) bekannt gegeben.
Der anhaltende Hype um Wunderkind Said El Mala (19) macht offenbar auch vor der DFB-Coach nicht Halt: Der 38-Jährige befördert den schnellen Linksaußen zum A-Nationalspieler!
Eine Überraschung, mit der wohl nur die allerwenigsten Fans gerechnet hätten. Immerhin stand der 19-Jährige bislang lediglich in neun Bundesliga-Partien auf dem Rasen, machte dort mit starken Leistungen allerdings auf sich aufmerksam. Seine Bilanz: vier Tore und zwei Vorlagen.
"Said El Mala soll sich mit all seiner Unbekümmertheit und Unbeschwertheit bei uns zeigen", begründete Nagelsmann seine Entscheidung.
Daneben nominierte der Bundestrainer auch die beiden Rückkehrer Leroy Sané (29) und Malick Thiaw (24) für die beiden abschließenden Partien in der WM-Quali.
"Mit Leroy war ich durchgängig in einem sehr guten Austausch. Er hat sich seine Nominierung mit guten Leistungen in der Champions League und der Süper Lig erarbeitet", so Nagelsmann.
Robert Andrich, Maximilian Beier und Robin Koch nicht mehr im DFB-Team
Nicht mehr zum Aufgebot zählen indes Bayer-Leverkusen-Kapitän Robert Andrich (31), BVB-Angreifer Maximilian Beier (23) sowie Eintracht-Frankfurt-Verteidiger Robin Koch (29).
Darüber hinaus muss der DFB-Trainer wegen diversen Verletzungen auch auf etliche Topstars verzichten: Weder Torhüter Marc-André ter Stegen (33) noch Innenverteidiger Antonio Rüdiger (32) sowie Offensiv-Wirbler Kai Havertz (26) sind fit geworden.
Zudem wird auch Bayern-Superstar Jamal Musiala (22) die Spiele verletzungsbedingt verpassen.
Das ist der 25-Mann-Kader der deutschen Nationalelf
Julian Nagelsmann will WM-Quali perfekt machen
Die DFB-Elf geht als Spitzenreiter vor dem punktgleichen Abschlussgegner Slowakei in die letzten zwei Spieltage der Gruppe A.
"Mit zwei Siegen möchten wir die WM-Qualifikation perfekt machen", betonte der Bundestrainer. Er erwartet seinen Kader um Kapitän Joshua Kimmich (30) am Montag in Wolfsburg zur Vorbereitung.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Charisius/dpa (2)