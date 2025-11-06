Dicke Überraschung! Nagelsmann nominiert Kölner Wunderjungen für WM-Quali

Frankfurt am Main - Nationaltrainer Julian Nagelsmann (38) hat am Donnerstag seinen 25-Mann-Kader für die anstehenden WM -Qualifikationsspiele gegen Luxemburg (14. November, 20.45 Uhr) und die Slowakei (17. November, 20.45 Uhr) bekannt gegeben.

Julian Nagelsmann (38) will mit der deutschen Nationalelf unbedingt zur Weltmeisterschaft im Sommer 2026. © Christian Charisius/dpa

Der anhaltende Hype um Wunderkind Said El Mala (19) macht offenbar auch vor der DFB-Coach nicht Halt: Der 38-Jährige befördert den schnellen Linksaußen zum A-Nationalspieler!

Eine Überraschung, mit der wohl nur die allerwenigsten Fans gerechnet hätten. Immerhin stand der 19-Jährige bislang lediglich in neun Bundesliga-Partien auf dem Rasen, machte dort mit starken Leistungen allerdings auf sich aufmerksam. Seine Bilanz: vier Tore und zwei Vorlagen.

"Said El Mala soll sich mit all seiner Unbekümmertheit und Unbeschwertheit bei uns zeigen", begründete Nagelsmann seine Entscheidung.

Daneben nominierte der Bundestrainer auch die beiden Rückkehrer Leroy Sané (29) und Malick Thiaw (24) für die beiden abschließenden Partien in der WM-Quali.

"Mit Leroy war ich durchgängig in einem sehr guten Austausch. Er hat sich seine Nominierung mit guten Leistungen in der Champions League und der Süper Lig erarbeitet", so Nagelsmann.