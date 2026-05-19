WM-Sensation offenbar perfekt! Said El Mala für Deutschland nominiert

Köln/Frankfurt - Die WM-Sensation scheint perfekt! Said El Mala (19) soll wohl zum Kader der Nationalmannschaft für die anstehende Weltmeisterschaft gehören.

War das Solo-Tor von Said El Mala gegen den FC Bayern am letzten Spieltag das Zünglein an der WM-Waage? © Tom Weller/dpa

Bärenstarke Vorstellungen für den 1. FC Köln, 13 Tore und drei Vorlagen scheinen Bewerbung genug zu sein!

Laut des Kölner Stadt-Anzeigers soll Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) das Kölsche Mega-Talent telefonisch darüber informiert haben, dass er zum WM-Kader gehört.

Brisant: Der 19-Jährige hat bis heute noch kein einziges Länderspiel für die DFB-Elf bestritten, fährt damit also offenbar ohne jede Erfahrung mit in die USA, nach Mexiko und Kanada.

Schon vor mehreren Wochen hatte El Mala die Debatte um seine mögliche WM-Teilnahme durch sehenswerte Treffer und Leistungen bei den Geißböcken selbst entfacht.

Jetzt scheint sein WM-Traum wohl tatsächlich in Erfüllung zu gehen. Das Wunderkind tritt damit in die Fußstapfen von FC-Ikone Jonas Hector (35).