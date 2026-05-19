WM-Sensation offenbar perfekt! Said El Mala für Deutschland nominiert
Köln/Frankfurt - Die WM-Sensation scheint perfekt! Said El Mala (19) soll wohl zum Kader der Nationalmannschaft für die anstehende Weltmeisterschaft gehören.
Bärenstarke Vorstellungen für den 1. FC Köln, 13 Tore und drei Vorlagen scheinen Bewerbung genug zu sein!
Laut des Kölner Stadt-Anzeigers soll Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) das Kölsche Mega-Talent telefonisch darüber informiert haben, dass er zum WM-Kader gehört.
Brisant: Der 19-Jährige hat bis heute noch kein einziges Länderspiel für die DFB-Elf bestritten, fährt damit also offenbar ohne jede Erfahrung mit in die USA, nach Mexiko und Kanada.
Schon vor mehreren Wochen hatte El Mala die Debatte um seine mögliche WM-Teilnahme durch sehenswerte Treffer und Leistungen bei den Geißböcken selbst entfacht.
Jetzt scheint sein WM-Traum wohl tatsächlich in Erfüllung zu gehen. Das Wunderkind tritt damit in die Fußstapfen von FC-Ikone Jonas Hector (35).
Denn: Der Linksverteidiger ist der bis dato letzte deutsche Nationalspieler des 1. FC Köln gewesen, der bei einer Weltmeisterschaft dabei war - vor acht Jahren in Russland.
Am Donnerstag (21. Mai) will Nagalsmann in Frankfurt den offiziellen WM-Kader verkünden. Said El Mala wird dann wohl auf der Liste stehen.
Titelfoto: Bildmontage: Tom Weller/dpa