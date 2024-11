"Dumm": Darum schrie Jamal Musiala Florian Wirtz auf dem Platz an

Budapest (Ungarn) - Die Aufreger-Szene des Spiels gab es ganz zum Schluss: Per Last-Minute-Handelfmeter kassierte Deutschland in der neunten Minute der Nachspielzeit gegen Ungarn noch den Ausgleich. Doch schon davor gab es Streitigkeiten auf dem Platz - und das ausgerechnet zwischen dem deutschen Super-Duo Jamal Musiala (21) und Flo Wirtz (21)!

Jamal Musiala (21, l.) und Florian Wirtz (21) nach dem Unentschieden gegen Ungarn. © Christian Charisius/dpa

Nach dem Spiel erklärte Musiala nämlich: "Ja, ich habe ihn schon angeschrien." Der Wortlaut seines Brüllers gegen Wirtz: "Dumm!"

Was war passiert? Wirtz hatte in der 72. Minute, also gerade einmal elf Minuten nach seiner Einwechslung, die Gelbe Karte für ein taktisches Foul an Zsolt Nagy (31) gesehen.

Weil der Leverkusener aber bereits beim 2:2 gegen die Niederlande verwarnt worden war, ist diese zweite Karte gleichbedeutend mit einer Sperre für das nächste Spiel in der Nations League - und das ist ausgerechnet das Viertelfinal-Hinspiel im kommenden März gegen Dänemark, Kroatien oder Italien.

Entsprechend bedient war sein Kumpel darüber, dass Wirtz im März nicht zur Verfügung steht, ergänzte jedoch noch, dass man das Spiel selbstverständlich trotzdem gewinnen müsste.

Und immerhin konnte Musiala die Geschichte bereits mit einem Schmunzeln erzählen - böses Blut herrscht also offenbar nicht zwischen "Wusiala".