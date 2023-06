Eintracht-Schock: Ansgar Knauff fällt mit Knochenbruch lange aus und verpasst U21-EM

Der 21 Jahre alte Stürmer von Eintracht Frankfurt zog sich im Testspiel gegen die Schweiz am Freitag einen Schlüsselbeinbruch zu, wie die Frankfurter sowie der Deutsche Fußball-Bund am Samstag mitteilten. Knauff sei bereits aus dem Trainingslager in Südtirol abgereist.

Die EM findet vom 21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien statt. Deutschland geht als Titelverteidiger an den Start.

Am Sonntag bricht das DFB-Team zunächst nach Georgien auf, wo es am Donnerstag (18 Uhr/Sat.1) in Kutaissi gegen Israel in die U21-EURO startet.