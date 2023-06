"Entscheiden, wenn es so weit ist": Keine Comebackgarantie beim DFB für Manuel Neuer!

Frankfurt am Main - Kein Freifahrtschein für Manuel Neuer (37)! Der langjährige Nationaltorwart, der seit der Winterpause wegen eines Skiunfalls außer Gefecht gesetzt ist, kämpft sich gerade zurück auf den Fußballplatz .

Ein Hinweis auf die fantastischen Leistungen von Marc-André ter Stegen (31), der sich in Abwesenheit seines größten Konkurrenten so stark präsentierte wie nie?

Doch dann folgte die Einschränkung: "Er muss aber – und das weiß er – seine Leistung zeigen." Keine Einsatzgarantie für die langjährige Nummer eins also!

Zunächst lobte er den Bayern -Keeper überschwänglich, betonte seine Leistungen: Neuer habe "das Torwartspiel in weit über zehn Jahren geprägt. Er ist als Torwart eine Ausnahme, genauso als Mensch."

Im FAZ -Interview, in dem er bereits Niklas Süle (27) anzählte , wurde der DFB -Coach auch auf seinen Kapitän angesprochen.

Doch obwohl er bereits seit 13 Jahren Stammtorhüter und seit sieben Jahren Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist, will Bundestrainer Hansi Flick (58) ihm keine Comeback-Garantie aussprechen!

Hansi Flick (58) steht vor einer schwierigen Entscheidung: Soll er seinen langjährigen Stammtorwart zurück ins DFB-Tor holen und ihm die Kapitänsbinde wiedergeben? © INA FASSBENDER / AFP

Mit dem FC Barcelona holte der ehemalige Mönchengladbacher die spanische Meisterschaft und stellte dabei einen Rekord nach dem anderen auf. Gäbe es Manuel Neuer nicht, wäre der 31-Jährige vermutlich bereits seit vielen Jahren Stammkeeper der deutschen Nationalelf.

Doch was passiert, wenn Neuer wieder da ist, weiß bisher nicht einmal Flick selbst: "Das werden wir entscheiden, wenn es so weit ist."

Falls der 37-Jährige nicht ins deutsche Tor zurückkehren sollte, gilt es auch, die Kapitänsbinde des DFB neu zu verteilen.

In Abwesenheit des Ex-Schalkers füllt aktuell Joshua Kimmich (28) die Rolle des Mannschaftsführers aus. Ein Blick in die Zukunft der Nationalmannschaft?

Auch hier wollte sich Flick noch nicht festlegen: "Da haben wir jetzt noch keinen Plan. Jetzt wollen wir erst mal sehen, wie wir uns im Juni auf dem Platz verkaufen."

Dort wird es auf jeden Fall noch nicht zu einer Rückkehr von Neuer auf den Platz kommen: Für die drei anstehenden Länderspiele wurde der gebürtige Gelsenkirchener nämlich noch nicht nominiert.