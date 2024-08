Er musste siebenmal operiert werden! Ex-Nationalspieler hatte Angst um Karriere

Freiburg - Achtmal lief er zwischen 2021 und 2023 für die deutsche Nationalmannschaft auf. Dass nicht mehr Einsätze dazukamen, liegt unter anderem an einer komplizierten Armverletzung, die den Verteidiger in Karriere-Angst versetzte.

Christian Günter (30) lief zuletzt im März 2023 im deutschen Nationaltrikot auf. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Für viele Experten galt Christian Günter (31) lange als das Sinnbild an Zuverlässigkeit. Der Kapitän des SC Freiburg hatte über zig Jahre jedes Spiel auf Klubebene bestritten und war dank seiner Konstanz in das DFB-Aufgebot gerückt.

Bis ihn ein Armbruch im August 2023 böse stoppte. Günter musste unters Messer, doch nach seiner ersten OP wurde eine Infektion im Arm festgestellt, wie der 31-Jährige in einem Interview dem kicker verriet.

"Es folgten mehrere Operationen, um den Herd rauszukriegen, aber der Zustand wurde jedes Mal schlechter", schilderte der Linksverteidiger.

Letztlich musste Günter siebenmal binnen sechs Monaten operiert werden. "Es kam zwar kein Arzt, der gesagt hat: 'Mach dir mal Gedanken, was ohne Fußball sein wird.' Aber die macht man sich in so einer Situation schon von ganz allein."

Mit anderen Worten: Günter bangte in der Zeit ernsthaft um die Fortsetzung seiner Karriere!