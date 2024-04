Es droht das Olympia-Aus! DFB-Star muss unters Messer

Sara Däbritz (29, 2.v.r.) fehlt ihrem Klub Olympique Lyon für den Rest der Saison - und auch dem DFB-Team bei Olympia? © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Ihre Trainerin Sonia Bompastor (43) erzählte auf der Pressekonferenz am gestrigen Freitag vor dem Halbfinale in der Champions League von Lyon gegen Paris Saint-Germain, dass die Deutsche am Knöchel operiert worden sei und den Rest der Saison verpassen werde.

Später am Abend meldete sich die Mittelfeldspielerin dann selbst auf X (ehemals Twitter) zu Wort und bestätigte die Hiobsbotschaft.

"Dann, wenn es gerade am schönsten ist", trauerte die 29-Jährige dem verpassten Saisonende hinterher und kündigte ihr Comeback an. Am Donnerstag sei sie operiert worden, schon am Tag darauf habe die Reha begonnen.

Zwar äußerte sich keine der beiden dazu, wie lange Däbritz konkret ausfällt, das Olympische Fußballturnier beginnt jedoch am 25. Juli - exakt zwei Monate nach dem Champions-League-Finale, dem möglichen letzten Saisonspiel für Lyon.



Wenig Zeit also für Däbritz, um wieder komplett fit zu werden, und dazu kommt noch, dass der Konkurrenzkampf vor Olympia ohnehin enorm verschärft ist.