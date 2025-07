Schreckmoment im Zug: Decke bricht über Ex-Nationalspieler ein

Alles in Kürze

Arne Friedrich (46) erlebte auf der Heimreise nach Berlin einen Schreckmoment. © Tom Weller/dpa

Am Mittwochnachmittag war Friedrich demnach im ICE von Hamburg nach Berlin unterwegs, als es zu einem kuriosen Zwischenfall kam.

In seiner Instagram-Story postete der 82-malige Nationalspieler ein Bild aus dem Zug, auf dem zu sehen ist, wie ein Teil der Deckenverkleidung nur noch an einer Ecke und einem kleinen Seil befestigt von der Decke baumelt - und das offenbar unmittelbar in der Nähe von Friedrichs Sitzplatz.

"Okay, Spaß beiseite", schrieb der 46-Jährige dazu. "Aber das ist nicht witzig. Mir ist fast die Decke auf den Kopf gefallen!" Dazu markierte der frühere Verteidiger den Account der Deutschen Bahn.

Diese reagierte in der Bild umgehend auf die Angelegenheit und erklärte, dass trotz des ungünstigen Zwischenfalls keinerlei Gefahr bestanden habe.

"Das, was von der Decke kam, ist eine Wartungsklappe, die aufgegangen ist. Wichtig ist aber: Die Wartungsklappe hat ein Fangseil, die Klappe wird dadurch abgefangen. Es bestand zu keiner Zeit eine Verletzungsgefahr für Reisende", erklärte eine Sprecherin der Bahn demnach und entschuldigte sich "in aller Form" bei Friedrich für den entstandenen Schrecken.