Pech im Spiel, Glück in der Liebe: DFB-Star hat nach Final-Drama trotzdem Grund zur Freude

Bratislava (Slowakei) - Dieses Final-Drama wird ihnen noch lange in den Knochen stecken! Die deutsche U21-Nationalmannschaft verlor das EM-Endspiel gegen England denkbar knapp mit 2:3 (2:2, 1:2) nach Verlängerung und musste ihren Titeltraum begraben. Zumindest bei DFB-Ass Rocco Reitz (23) ist aber schnell für Ablenkung gesorgt.

"Meine Hochzeit wartet jetzt am Wochenende. Ich hoffe, das lenkt mich ein bisschen ab", sagte der 23-Jährige nach der Partie bei Sat.1.

Lange hat der Mönchengladbacher nicht Zeit, um die bittere Enttäuschung zu verdauen. Für Reitz steht nach der Pleite nämlich ein privates Highlight an: Der Gladbacher heiratet am kommenden Wochenende.

Rocco Reitz (M.) muss seine Enttäuschung nach der Endspiel-Niederlage schnell herunterschlucken. © Petr David Josek/AP/dpa

Die deutsche U21 hatte sich nach einem frühen 0:2-Rückstand zurück ins Spiel gekämpft und ausgeglichen. In der letzten Minute der Nachspielzeit hatte Paul Nebel (22) den Siegtreffer dann auf dem Fuß, sein Abschluss knallte allerdings gegen die Latte.

In der Verlängerung ging England durch ein Blitz-Tor von Jonathan Rowe (22) schnell wieder in Führung, alles deutsche Anrennen half nichts.

Auch Reitz selbst verzog kurz vor Schluss aus aussichtsreicher Position, sein Schuss strich rechts am Kasten vorbei, Merlin Röhl (22) scheiterte in der Nachspielzeit der Verlängerung dann erneut an der Latte.

Nichtsdestotrotz ist der 23-Jährige, der im Vorjahr bereits im Trainingslager der A-Nationalmannschaft vor der Heim-EM aushelfen durfte, stolz auf sein Team: "Alle Emotionen rausgelassen können wir schon sehr stolz auf uns sein. Wir haben ein sehr gutes Turnier gespielt", erklärte Reitz.