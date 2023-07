Ex-Kamerun-Coach Winfried Schäfer rechnet mit dem DFB-Team ab: "Kein Gegner hat Angst"

Als Trainer der Vereinigte Arabischen Emirate traf Schäfer im Juni 2009 im Al-Maktoum Stadium in Dubai auf Deutschland. © Marcus Brandt/dpa

Der Fußball-Globetrotter mit Nationaltrainer-Stationen in Kamerun, Thailand und Jamaika schloss sich der These des einstigen Weltmeisters Bastian Schweinsteiger (38) an, wonach der frühere Bayern-Coach Pep Guardiola (52) ein Ursprung des deutschen Problems sein könnte.

"Schweinsteiger hat recht. Als Guardiola Trainer in München wurde, haben alle, die Trainer und die Medien, seinen Stil gefeiert - und wir haben ihn übernommen. Nach der WM haben wir nur noch versucht, Guardiolas Ansatz zu kopieren. Und haben übersehen, wie er selbst einen Stil weiterentwickelt hat", kommentierte Schäfer.

Ergänzend fügte er noch hinzu: "Bei uns wurden nur noch hängende Spitzen ausgebildet, er hat in Bayern den Mittelstürmer Lewandowski geholt."

Der Trainer-Routinier forderte eine Generalanalyse im Verband, in den Klubs und den Akademien: "Jetzt ist es an uns, dringend über den Tellerrand schauen, was die anderen besser machen vor allem in der Ausbildung."