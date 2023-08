Ex-Nationalspielerin rechnet mit DFB ab: "Kam mir vor wie im falschen Film"

Australien - Auch mehr als eine Woche nach dem deutschen Vorrunden-Aus bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland ist die historische Blamage noch nicht verwunden. Der DFB kündigte eine "Analyse" des Geschehens an, doch personell passiert nichts. Das kann Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme (31) nicht verstehen.