Final Four der Nations League: Hier bestreitet die deutsche Elf ihr Halbfinale gegen Ronaldo und Co.

München - Die Nationalmannschaft hat nach dem Kräftemessen mit Italien im Viertelfinale den Einzug ins Final Four der Nations League geschafft. Im Halbfinale geht es gegen Cristiano Ronaldo (40) und Portugal - und zwar in München .

Die Endrunde beginnt am 4. Juni ab 20.45 Uhr mit der deutschen Partie. Frankreich fordert Spanien am Tag darauf, ebenfalls ab 20.45 Uhr. "Ich bin total optimistisch, dass wir ein gutes Final Four spielen werden", sagte DFB -Sportdirektor Rudi Völler (64).

Das zweite Halbfinale findet in Stuttgart statt. In der MHP-Arena treffen Europameister Spanien und Frankreich im Kampf um das Endspiel aufeinander.

Sollte die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) die Portugiesen schlagen, geht es am 8. Juni ab 20.45 Uhr um die Krone der Nations League. Im Falle einer Niederlage müssen Jamal Musiala (22) und Co. ab 15 Uhr gegen den Verlierer des zweiten Halbfinals in der MHP-Arena antreten. "Es ist ein tolles Final Four", schwärmte Völler bereits.