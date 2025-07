Transfermarkt im Liveticker: Werder angelt sich Juve-Juwel und greift tief in die Tasche

Fortsetzung des Artikels laden

14. Juli, 11.17 Uhr: Fernandes wechselt von Mainz nach Bern

Der 1. FSV Mainz 05 hat den Schweizer Edimilson Fernandes (29) fest abgegeben. Der 29-Jährige, der in den vergangenen Jahren immer wieder verliehen worden war, wechselt in seine Heimat zu Young Boys Bern und erhält einen Vertrag bis 2029. Dort hatte er auf Leihbasis bereits von Februar bis Juni 2022 gespielt. Fernandes war 2019 für 7,5 Millionen Euro Ablöse von West Ham United aus England nach Mainz gewechselt, anschließend aber immer wieder ausgeliehen worden. In der vergangenen Saison spielte er für den französischen Champions-League-Teilnehmer Stade Brest. Für die 05er bestritt der Defensivspezialist insgesamt 98 Bundesligaspiele.

Mainz-Abgang fix: Edimilson Fernandes (29) kehrt zurück in die Schweiz. © Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa

14. Juli, 6.28 Uhr: Leipzig-Abschied nach zwölf Jahren! Yussuf Poulsen wechselt zum HSV

Der Hamburger SV hat die Verpflichtung des dänischen Stürmers Yussuf Poulsen (31) perfekt gemacht. Nach zwölf Jahren bei RB Leipzig wechselt der 31-Jährige für eine Ablösesumme von rund 1,5 Millionen Euro zum Bundesliga-Aufsteiger. Über die Laufzeit des Vertrages machten die Hanseaten keine Angaben. In Leipzig hatte er noch einen Vertrag bis 2026. Beim HSV ist der 87-malige dänische Nationalspieler als Ersatz für Davie Selke (30) vorgesehen. Der Stürmer hatte am Freitagabend seinen Wechsel zu Basaksehir FK nach Istanbul bekannt gegeben. An diesem Montag reist Poulsen zum Hamburger Team ins Trainingslager nach Herzogenaurach.

12. Juli, 13.33 Uhr: Viktoria Köln holt Leander Popp

Viktoria Köln hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Leander Popp (20) in der Offensive verstärkt. Wie der Drittligist am heutigen Samstag bekannt gab, wechselt der 20-jährige Angreifer auf Leihbasis von der SpVgg Greuther Fürth an den Rhein.

"Wir freuen uns, dass Leander den Weg zu uns gefunden hat. Wir haben ihn schon über einen längeren Zeitraum beobachtet. Er ist stark im Eins-gegen-Eins, kann Tore vorbereiten und selbst erzielen. Für sein junges Alter ist er schon sehr weit", wird Stephan Küsters (53), Sportlicher Leiter der Viktoria, in der Vereinsmitteilung zitiert.

12. Juli, 11.49 Uhr: US-Nationalspieler Tillman wechselt nach Leverkusen

Vor dem Start ins Trainingslager nach Brasilien hat Bayer 04 Leverkusen Malik Tillman (23) vom niederländischen Meister PSV Eindhoven verpflichtet. Der 23 Jahre alte US-Nationalspieler erhält einen Vertrag bis 2030. Der gebürtige Nürnberger soll bei der Werkself die Lücke im offensiven Mittelfeld füllen, die durch den Abgang von Florian Wirtz zum FC Liverpool entstanden ist. In der vergangenen Saison glänzte Tillman mit 16 Toren und fünf Vorlagen in 34 Pflichtspielen für Eindhoven. Medienberichten zufolge soll Tillman den Bundesligisten rund 35 Millionen Euro an Ablöse kosten. Damit wäre der US-Amerikaner einer der teuersten Zugänge in der Vereinsgeschichte. Zuvor hatte Bayer bereits in den U21-Europameister Jarell Quansah vom FC Liverpool rund 30 Millionen Euro Ablöse investiert.

Malik Tillman (23) hat für den FC Bayern München schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt. In Leverkusen soll er nun eine große Lücke schließen. © GA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

12. Juli, 11.40 Uhr: Nürnberg verpflichtet Luka Lotschoschwili

Der 1. FC Nürnberg hat für die Defensive den georgischen Nationalspieler Luka Lotschoschwili (27) verpflichtet. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom italienischen Zweitligisten US Cremonese. Angaben zu Vertragsdetails machten die Franken nicht. Zuletzt war Lotschoschwili auf Leihbasis bei US Salernitana in der italienischen Serie B aktiv. "Mit seiner Erfahrung, seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Physis ist er ein absoluter Gewinn für unsere Mannschaft, er wird sowohl auf als auch neben dem Platz mit seiner Mentalität vorangehen", sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou (49) über den 1,92 Meter großen Linksfuß.

11. Juli, 23.25 Uhr: Davie Selke verlässt den HSV

Er trug als Zweitliga-Torschützenkönig maßgeblich zur Rückkehr des HSV in die Bundesliga bei, doch Davie Selke (30) und die Hamburger konnten sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen - nach nur einem Jahr trennen sich deshalb die Wege. "Davie hat sich von Beginn an maximal mit unserem Ziel und seiner Aufgabe identifiziert. Er ist als Führungsspieler auf und neben dem Platz vorbildlich vorangegangen und hat im Zeichen der Raute wirklich alles gegeben. Genau diese Leidenschaft zeichnet ihn aus und wir möchten ihm dafür ausdrücklich danken", erklärte Sportvorstand Stefan Kuntz (62). Der 30-Jährige sei im Volkspark stets willkommen. Selke selbst bezeichnete das Jahr in Hamburg als das emotionalste seiner Karriere, er werde jeden Moment weiter im Herzen tragen. Dennoch ist das Kapitel HSV für den Mittelstürmer jetzt geschlossen: Er läuft ab sofort in der Türkei für Basaksehir FK auf.

Davie Selke (30) verlässt den HSV nach einem emotionalen Jahr mit Aufstieg und Torjägerkrone in Richtung Türkei. © Christian Charisius/dpa

11. Juli, 22.20 Uhr: VfB Stuttgart lässt Jacob Bruun Larsen ziehen

Abgang beim VfB Stuttgart: Linksaußen Jacob Bruun Larsen (26) verlässt den Pokalsieger nach einem halben Jahr bereits wieder und wechselt zum FC Burnley. Schon von 2023 bis 2024 hatte der Däne für Burnley gespielt, war damals aber lediglich von der TSG Hoffenheim ausgeliehen gewesen. Ein Jahr später schließt er sich den Engländern jetzt fest an und unterschreibt einen Vierjahresvertrag.

Nach einem halben Jahr ist schon wieder Schluss für Jacob Bruun Larsen (26) in Stuttgart. © Tom Weller/dpa

11. Juli, 16.55 Uhr: Attila Szalai wechselt auf Leihbasis in die Türkei

Die TSG 1899 Hoffenheim verleiht Attila Szalai erneut - dieses Mal geht es für den Verteidiger in die Türkei zum Erstligisten Kasımpaşa SK. "Aufgrund der Konkurrenzsituation im Kader können wir Attila nach wie vor keine Spielzeit garantieren", sagte Sportgeschäftsführer Andreas Schicker. Deshalb sei eine erneute Leihe die beste Lösung für alle Beteiligten. 2023 kam Szalai von Fenerbahce nach Sinsheim, konnte sich aber nie durchsetzen und wurde daraufhin erst an den SC Freiburg und dann an Standard Lüttich verliehen.

11. Juli, 16.45 Uhr: Bayer Leverkusen gewinnt Sturm-Juwel Christian Kofane für sich

Bayer Leverkusen hat den nächsten Transfer mit Zukunft getätigt: Der kamerunische Stürmer Christian Kofane (18) kommt vom spanischen Zweitligisten Albacete Balompié und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Erst vor etwas mehr als einem halben Jahr war der Teenager nach Europa gewechselt und dort zunächst für die U19 von Albacete eingeplant, startete dann aber dank starker Leistungen direkt in der LaLiga 2 durch, gehörte zum Stammpersonal von Albacete und erzielte in 20 Einsätzen acht Treffer. Damit rief er zahlreiche Interessenten auf den Plan, am Ende bekam aber Leverkusen den Zuschlag. "Es ist unglaublich für mich, dass ich nach so kurzer Zeit in Europa nun bereits für einen Champions-League-Verein auflaufen darf", schwärmte Kofane. Er werde alles geben, um diese Chance in der Bundesliga zu nutzen.

Christian Kofane (18, l.) entschied sich für Bayer Leverkusen. © Bayer 04 Leverkusen

11. Juli, 11.33 Uhr: Louis Breunig wechselt nach Braunschweig

Eintracht Braunschweig hat sich die Dienste von Louis Breunig (21) gesichert. Wie der Zweitliga-Klub am Freitag offiziell bekannt gab, wechselt der 21-jährige Innenverteidiger vom SSV Jahn Regensburg an die Hamburger Straße. Breunig, dessen Arbeitspapier beim Zweitliga-Absteiger aus Bayern noch bis Ende Juni 2027 gelaufen wäre, unterschrieb demnach einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. "Mit seinen Qualitäten passt er hervorragend zu unserer Spielphilosophie. Darüber hinaus ist Louis ein sehr ehrgeiziger und bodenständiger Typ, der menschlich perfekt zu uns als Verein und in die Mannschaft passt", wird Benjamin Kessel (37), Sport-Geschäftsführer der Eintracht, in der Vereinsmitteilung zitiert.

Streift sich künftig das Trikot der Braunschweiger Löwen über: Louis Breunig (21). © Friso Gentsch/dpa

11. Juli, 10.19 Uhr: FC St. Pauli verpflichtet Louis Oppie

Von der Alm in den hohen Norden: Louis Oppie (23) verlässt Arminia Bielefeld und schließt sich dem FC St. Pauli an. Der 23 Jahre alte Linksverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung zum Bundesligisten aus der Hansestadt, gaben beide Klubs den Transfer am Freitag bekannt, ohne Angaben über die Ablösesumme und zur Vertragslaufzeit zu machen. Der in Bielefeld unangefochtene Stammspieler absolvierte in zwei Jahren 71 Drittliga-Partien für die Arminia und erzielte dabei sieben Treffer. Zum märchenhaften Lauf der Bielefelder bis in DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (2:4) steuerte er zwei Tore und eine Vorarbeit bei.

11. Juli, 9.55 Uhr: Union holt Keeper Raab vom HSV

Torwart Matheo Raab wechselt innerhalb der Bundesliga Wechsel vom Hamburger SV zum 1. FC Union Berlin. "Wir sind überzeugt davon, dass er die Konkurrenz zwischen den Pfosten beleben wird und freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat", sagte Horst Heldt (55), Geschäftsführer Profifußball Männer bei Union. Über die Länge des Vertrages oder eine Ablöse machten beide Clubs keine Angaben. Mehr dazu hier: "Matheo Raab verlässt den HSV: Wiedervereinigung mit Ex-Coach Baumgart"