Geleakt! Erlebt das Deutschland-Trikot von 2006 eine Neuauflage bei der Heim-EM?

In knapp acht Monaten startet die Fußball-EM in Deutschland. Die ersten Leaks des neuen Deutschland-Trikots dürften Fans in Erinnerungen schwelgen lassen.

Von Lukas Schulze

Herzogenaurach - Wenn in knapp acht Monaten die Fußball-EM in Deutschland startet, wird die Nationalmannschaft wie vor jedem Turnier ein neues Trikotdesign erhalten. Die ersten Leaks der Adidas-Entwürfe dürften den ein oder anderen Anhänger in Erinnerungen schwelgen lassen. Einer der Helden des Sommermärchens 2006, Lukas Podolski (38), im damals unverkennbaren Deutschlandtrikot mit den Wellenlinien am Rand. © Bernd Weißbrod/dpa Zu gern blickte der deutsche Fußballfan in den jüngsten Jahren auf die euphorisierende Heim-WM 2006 in Deutschland zurück. Das Sommermärchen elektrisierte gefühlt 80 Millionen Deutsche, obwohl es nach dem bitteren Halbfinale-Aus gegen Italien am Ende "nur" zu Platz drei reichte. Unvergessen sind neben den Protagonisten auf dem Rasen vor allem auch die damaligen Trikots, die zu einem wahren Verkaufsschlager mutierten. Unter der bekannten Serie "Teamgeist" produzierte der langjährige DFB-Ausrüster Adidas eine ikonische Reihe an Trikots, die durch die schwarz-rot-gelbe Wellenlinie am linken und rechten vorderen Trikotrand für ein unverwechselbares Merkmal markierten. Nationalmannschaft Podolski: "Ein Duo wie Schweini und Poldi wird es nie wieder geben!" Und vielleicht könnte es bald eine Neuauflage dieses Designs geben! Denn wie die für ihre exklusiven Trikot-Leaks bekannte Website Footy Headlines erfahren haben will, soll Adidas als Reminiszenz an 2006 sich eben jene Wellenlinie als Gestaltungsmuster nehmen. Auf Grundlage der bereits vor Monaten geleakten Adidas Tiro 24 Templates, die allesamt die seitlichen Wellenlinien als stilistisches Wiedererkennungsmerkmal führen, ist es aus der Erfahrung wahrscheinlich, dass auf dieses Element auch beim Design der Team-Trikots zurückgegriffen wird.

Mittlerweile gibt es zahlreiche Entwürfe von Adidas-Jerseys anderer Nationen, die allesamt dieses Muster innehaben. Nationalmannschaft: Wird das deutsche Auswärtstrikot ein pink-blaues? Zur Erinnerung: Das ist das aktuelle Auswärtstrikot der DFB-Mannschaften. Da dieses das A-Nationalteam selten bis nie trug, griff der Autor auf ein Bild der deutschen U21 zurück. © Borislav Troshev/dpa Aus emotionalen Gründen könnte für den DFB und viele Deutschland-Fans die Neuauflage des 2006er-Designs tatsächlich wenige Monate vor dem Turnierstart für einen kleinen Stimmungsaufheller nach vielen tristen Jahren mit der Nationalelf sorgen. Selbstverständlich lässt sich aber über Geschmäcker streiten, wie über die ebenfalls geleakte Variante des möglichen deutschen Auswärtstrikots. Dieses wäre ein wahrer Bruch mit den bisher typischen Farben! Denn eine Melange aus Pink und Dunkelblau-Violett gab es nie zuvor und dürften bei vielen Fans auf Kritik stoßen. Nationalmannschaft Aufbruchstimmung schon wieder vorbei? Deutschland nur 2:2 gegen Mexiko Sollte sich dieser Entwurf am Ende tatsächlich durchsetzen, dürften vor allem Sammler von ausgefallen Trikots Jubelsprünge machen, denn eine derartige Farbkomposition ist im europäischen Spitzenfußball alles andere als alltäglich. Das Geheimnis, ob tatsächlich die geleakten Details und daraufhin illustrierten Trikots von Footy Headlines den Weg in den Verkauf finden, dürfte Adidas wahrscheinlich im Frühjahr 2024 lüften.

