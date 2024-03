Goretzka raus: Nagelsmann setzt stattdessen auf Pavlovic für Länderspiele

Julian Nagelsmann (36) will Pavlovic offenbar ein Signal senden. © Federico Gambarini/dpa

Wie "Bild" berichtet, setzt Nagelsmann stattdessen auf dessen Teamkollegen beim FC Bayern Aleksandar Pavlovic (19).

Der mögliche Grund: Der Youngster ist sowohl für die deutsche wie die serbische Nationalmannschaft spielberechtigt.

Mit der Nominierung will man dem defensiven Mittelfeldmann womöglich ein Signal senden.

Die DFB-Elf testet am 23. März in Lyon gegen Frankreich und am 26. März gegen die Niederlande in Frankfurt.