Hammer-Urteil: DFB-Star erhält Strafbefehl nach illegalem Waffenbesitz

Dortmund - Den schmeichelhaften 2:0-Sieg der Deutschen Nationalmannschaft gegen Luxemburg verpasste Karim Adeyemi (23) aufgrund einer Gelbsperre. Jetzt gibt es den großen Wirbel um den DFB -Star.

Karim Adeyemi (23, M.) hat von der Staatsanwaltschaft Hagen einen Strafbefehl erhalten. © Christian Charisius/dpa

Denn wie "BILD" berichtet, hat der Offensivakteur von Borussia Dortmund vor wenigen Wochen einen Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes erhalten. Demnach habe die Polizei bei dem 23-Jährigen sowohl einen Schlagring als auch einen Taser gefunden.

Adeyemi hatte jedoch mehr Glück als Verstand, denn die Staatsanwaltschaft Hagen beließ es bei einem Strafbefehl im Fall des BVB-Stars.

"Dieser wurde durch das Amtsgericht in Wetter erlassen und ist am 30.10.2025 rechtskräftig geworden", bestätigte Oberstaatsanwalt Michael Burggräf. Gegenüber dem Medium sprach er von einem "23-jährigen Profispieler".

Demnach muss der Nationalspieler 450.000 Euro in die Staatskasse zahlen. Dies entspricht 60 Tagessätze à 7500 Euro und richtet sich nach seinem Nettoeinkommen beim Bundesliga-Traditionsklub.

Außerdem bekomme er einen Eintrag ins Bundeszentralregister, als Vorbestraft gelte er aber nicht, da dies erst ab 90 Tagessätzen so ist.