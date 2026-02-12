Heißes Duell mit dem Nachbarn: Das sind die deutschen Gegner in der Nations League

Brüssel - Die deutsche Nationalmannschaft darf sich in der kommenden Nations-League-Saison mal wieder ein heißes Duell mit dem ungeliebten Nachbarn liefern.

Julian Nagelsmann (38) muss sein Team nach der WM auf die Niederlande, Serbien und Griechenland vorbereiten. © Jan Woitas/dpa

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft nach der WM in Gruppe 2 auf die Niederlande, Serbien und Griechenland. Das ergab die Gruppenauslosung für die nächste Ausgabe des UEFA-Wettbewerbs am Donnerstag in Brüssel.

Die Niederlande sind bereits zum wiederholten Male deutscher Kontrahent in der Nations League. In der letzten Ausgabe wurde Oranje im Oktober 2024 in München mit 1:0 besiegt, in Amsterdam gab es zuvor ein 2:2.

Gegen Griechenland hatte die DFB-Elf unter Nagelsmann kurz vor der Heim-EM 2024 einen 2:1-Testspielsieg gefeiert. Gegen Serbien kommt es für den Bundestrainer zu einer Premiere. Das letzte Duell war 2019 ein 1:1 im Test in Wolfsburg.

Los geht es für Nagelsmann in der Nations League nach der WM dann gleich mit einer Neuerung im internationalen Terminkalender. Die ersten vier Spiele finden en bloc zwischen dem 24. September und 6. Oktober im Drei- bis Viertage-Rhythmus statt.