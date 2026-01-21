Girona statt FC Barcelona: Darum ist der Wechsel von National-Keeper ter Stegen kein Abstieg

Barcelona/Girona - Abstiegskampf statt Champions League , Montilivi statt dem legendären Fußball -Tempel Camp Nou: Um sich die Chancen auf die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu erhalten, wechselt Deutschlands Torhüter Marc-André ter Stegen (33) vom FC Barcelona zum FC Girona. Er wird bis Saisonende ausgeliehen.

Marc-André ter Stegen (33) war zuletzt von großem Verletzungspech verfolgt. Jetzt wechselt er zum FC Girona und das ist eine große Chance für ihn. © Rudy Garcia/AP/dpa

Was auf den ersten Blick wie ein Abstieg wirkt, ist für den Keeper eine große Gelegenheit, noch auf den WM-Zug aufzuspringen und die aktuelle Nummer eins, Oliver Baumann (35) von der TSG Hoffenheim, zu verdrängen.

Die vergangenen eineinhalb Jahre würde ter Stegen wohl am liebsten vergessen. Erst riss er sich die Patellasehne im September 2024, fiel monatelang aus. Im Sommer 2025 musste er vor der Saison dann am Rücken operiert werden. Und all das in einer Zeit, nach der er sich lange gesehnt hatte, denn Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hatte den Keeper nach dem Auswahl-Rücktritt von Manuel Neuer (39) zur neuen Nummer eins im deutschen Tor erklärt.

Seitdem hütete er aber kaum mehr den Kasten. Zuletzt musste er aufgrund einer neuerlichen Rückenverletzung das Trainingslager von Barça abbrechen. Hinzu kam der Wirbel um die Trennung von seiner Ehefrau und Jugendliebe Daniela, die im März 2025 bekannt wurde. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne, Ben (6) und Tom (1).

Am Montagabend äußerte sich der Torwart dann selbst mit emotionalen Worten auf Instagram zu seinem Wechsel. Er war 2014 für eine Ablöse von zwölf Millionen Euro von seinem Jugendverein Borussia Mönchengladbach zu den Katalanen gewechselt.