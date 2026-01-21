Girona statt FC Barcelona: Darum ist der Wechsel von National-Keeper ter Stegen kein Abstieg
Barcelona/Girona - Abstiegskampf statt Champions League, Montilivi statt dem legendären Fußball-Tempel Camp Nou: Um sich die Chancen auf die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu erhalten, wechselt Deutschlands Torhüter Marc-André ter Stegen (33) vom FC Barcelona zum FC Girona. Er wird bis Saisonende ausgeliehen.
Was auf den ersten Blick wie ein Abstieg wirkt, ist für den Keeper eine große Gelegenheit, noch auf den WM-Zug aufzuspringen und die aktuelle Nummer eins, Oliver Baumann (35) von der TSG Hoffenheim, zu verdrängen.
Die vergangenen eineinhalb Jahre würde ter Stegen wohl am liebsten vergessen. Erst riss er sich die Patellasehne im September 2024, fiel monatelang aus. Im Sommer 2025 musste er vor der Saison dann am Rücken operiert werden. Und all das in einer Zeit, nach der er sich lange gesehnt hatte, denn Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hatte den Keeper nach dem Auswahl-Rücktritt von Manuel Neuer (39) zur neuen Nummer eins im deutschen Tor erklärt.
Seitdem hütete er aber kaum mehr den Kasten. Zuletzt musste er aufgrund einer neuerlichen Rückenverletzung das Trainingslager von Barça abbrechen. Hinzu kam der Wirbel um die Trennung von seiner Ehefrau und Jugendliebe Daniela, die im März 2025 bekannt wurde. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne, Ben (6) und Tom (1).
Am Montagabend äußerte sich der Torwart dann selbst mit emotionalen Worten auf Instagram zu seinem Wechsel. Er war 2014 für eine Ablöse von zwölf Millionen Euro von seinem Jugendverein Borussia Mönchengladbach zu den Katalanen gewechselt.
Marc-André ter Stegen verabschiedet sich mit emotionalen Worten vom FC Barcelona
"So viele Erinnerungen und Emotionen gehen mir gerade durch den Kopf. Fast 12 Jahre lang war dieser Verein und insbesondere diese Umkleidekabine mein Zuhause. Ein Ort, an dem ich als Spieler und als Mensch gewachsen bin und an dem ich unvergessliche Momente erlebt habe", schrieb er auf seinem Instagram-Profil.
Er sei zutiefst dankbar und stolz, er liebe den Verein, die Stadt und die Region. Sie hätten ein Gefühl in ihm geweckt, das niemals verblassen würde.
"An die Mannschaft: Danke für die vielen gemeinsamen Jahre, für das tägliche Zusammenleben, das Lachen, die Kämpfe und den Respekt. Ich trage euch in meinem Herzen. Ich hatte die große Ehre, die Kapitänsbinde zu tragen, etwas, das ich für immer in meinem Herzen tragen werde", schrieb der Kapitän.
Bleibt zu hoffen, dass er von Verletzungen verschont bleibt, wieder zu seinem Rhythmus findet und für die deutsche Nationalmannschaft im Hinblick auf die WM in diesem Sommer in den USA, Mexiko und Kanada wieder ein sicherer Rückhalt sein kann.
Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa, Rudy Garcia/AP/dpa