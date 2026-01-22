Lehre aus Katar: DFB-Kapitän Kimmich zieht klare Grenze vor der WM 2026

München - Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich (30) hat aus dem Wirbel rund um die WM 2022 in Katar gelernt.

Joshua Kimmich (30) will sich nicht mehr an der politischen Diskussion beteiligen. © Robert Michael/dpa

Als der Bayern-Star nach dem Champions-League-Sieg der Münchner am Mittwochabend gegen Union Saint-Gilloise (2:0) gefragt wurde, was er zu der aufkeimenden politischen Debatten um einen Boykott der Fußball-WM 2026 sage, antwortete er mit einem Schmunzeln im Gesicht:

"Ich nehme nicht mehr teil an der politischen Diskussion."

Kimmich machte auch klar, dass diese Haltung auf den Erfahrungen bei der WM in Katar beruhte. "Das haben wir ja gemerkt, dass es nicht zielführend ist, wenn wir Spieler uns da zu sehr politisch äußern", so der DFB-Star.



Es sei zwar "auch ein bisschen unsere Verantwortung, sich bis zu einem gewissen Punkt zu äußern. Aber ich glaube, da haben wir andere Menschen in Deutschland und beim DFB, die sich da besser auskennen und sich dazu äußern sollen."