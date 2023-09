"Ich bin die Nummer 1": Ter Stegen schickt Kampfansage an verletzten Neuer!

Beim FC Barcelona zeigt Marc-André ter Stegen (31) regelmäßig Spitzenleistungen, doch im deutschen Tor kommt er seit vielen Jahren nicht an Manuel Neuer (38) vorbei. © ANDER GILLENEA / AFP

Jetzt oder nie? Nach elf Jahren als Fußball-Nationalspieler sieht Marc-André ter Stegen seine beste Zeit im DFB-Tor gekommen - und das endlich auch mal bei einem großen Turnier. Im reifen Alter von 31 Jahren fühlt sich der Stammkeeper des FC Barcelona erstmals zum Start einer Länderspielsaison wirklich als DFB-Primus.



"Ja, ich bin die Nummer 1 im Moment. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet und glaube, dass ich den Moment nutzen kann", sagte der ehemalige Gladbacher am Donnerstag in Wolfsburg, wo er sich mit dem Nationalteam auf seinen gerade mal 35. Einsatz im Nationaltrikot am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen WM-Schreck Japan vorbereitet.

Während sich Manuel Neuer in München zehn Monate nach seinem schweren Beinbruch dem ersehnten Comeback im Bayern-Tor nähert, will Konkurrent ter Stegen seinen DFB-Status in den wichtigen Testspielen gegen die Japaner und erst recht drei Tage später in Dortmund gegen den WM-Zweiten Frankreich mit Topstürmer Kylian Mbappé (24) festigen.

"Ich werde alles dafür tun, dass ich den Status behalte", kündigte ter Stegen an.