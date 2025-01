"Ich hoffe, Du hast eine Fehlgeburt": Ermittlungen nach Drohungen gegen Frau von DFB-Star Havertz

London (Großbritannien) - Promi -Paar setzt zur Gegenwehr an! Die Ehefrau von Deutschlands Fußball - Nationalspieler Kai Havertz (25) sah sich nach dessen bitteren Pokal-Aus mit dem englischen Spitzenverein FC Arsenal Anfeindungen der ekelhaftesten Sorte ausgesetzt . Todesdrohungen, die Sophia zweifellos nicht auf sich sitzen lassen will - und nun dagegen vorgeht.

Beleidigungen und Anfeindungen nach dem Aus im FA Cup! DFB-Star und Arsenal-Profi Kai Havertz (25) vergab als einziger Schütze im Elfmeter-Duell mit Manchester United. © Ian Kington / IKIMAGES / AFP

Denn wie am gestrigen Mittwoch bekannt wurde, hat die britische Polizei wegen der Hassbotschaften gegen die 25-jährige Schwangere Ermittlungen aufgenommen.

Konkret gehe es um "bösartige Nachrichten", teilte ein Polizeisprecher nach Angaben der landesweiten Nachrichtenagentur PA nur zwei Tage nach dem Ausscheiden von Havertz' Klub gegen Manchester United im FA Cup mit.

"Die Beamten haben am Sonntag, den 12. Januar, eine Anzeige wegen böswilliger Kommunikation gegenüber einem Einwohner von Hertfordshire erhalten. Die Ermittlungen sind im Gange", hieß es weiter.

Am vergangenen Sonntag hatte der 54-fache DFB-Kicker in der Cup-Begegnung gegen die Reds einen gebrauchten Fußballabend erwischt. Sinnbildlich hierfür war ein verschossener Elfmeter des 25 Jahre alten Offensivmannes vor heimischer Kulisse im Norden der Millionenmetropole London - und das daraus resultierende Ausscheiden in der dritten Runde.

Während Havertz selbst dafür im Netz beleidigt und bedroht wurde, musste seine Partnerin derweil Todesdrohungen über sich ergehen lassen.