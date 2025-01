Weil er Elfer verschießt: Ehefrau von DFB-Star teilt ekelhafte Fehlgeburt-Drohung!

Kai Havertz (25) und seine Ehefrau Sophia (25) erwarten ihr erstes Kind. © Screenshot/Instagram/sophiaaemelia

"Ich hoffe, Du hast eine Fehlgeburt", hieß es in einer Instagram-Nachricht, die die 25-Jährige am Sonntagabend in ihrer Story öffentlich machte.

Ein weiterer Nutzer drohte ihr sogar an, persönlich vorbeizukommen und ihr ungeborenes Kind zu töten.

"Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Seid bitte respektvoller. Wir sind besser als das", schrieb die Partnerin des DFB-Kickers zu Screenshots der abscheulichen Botschaften. Erst im vergangenen November hatte das Paar auf der Plattform noch die frohen Baby-News verkündet.

Ob beim gebürtigen Aachener selbst auch derart abstoßende Texte eingegangen sind, ist nicht bekannt. Dafür musste er eine Stichelei von unerwarteter Stelle über sich ergehen lassen.

"Entschuldigt, wenn wir heute Abend irgendwelche Bestellungen verpasst haben, wir haben gerade diesen Typen starten lassen", scherzte der britische Account der Pizzakette Domino's auf X zu einem Bild des DFB-Kickers.

Passenderweise war der verschossene Strafstoß des 25-Jährigen der entscheidende Stein im FA-Cup-Aus der Gunners am Sonntag vor heimischer Kulisse im Emirates gegen die Red Devils.