Knaller-Auftakt ins WM-Jahr! Deutschland gewinnt Sieben-Tore-Spektakel gegen die Schweiz

Deutschland hat sich gleich zu Beginn des WM-Jahres einen spannenden Schlagabtausch mit der Schweiz geliefert und 4:3 gewonnen.

Von Aliena Rein

Basel (Schweiz) - Was für ein Auftakt ins Länderspieljahr! In einem Sieben-Tore-Spektakel hat sich die deutsche Nationalmannschaft mit 4:3 (2:2) gegen die Schweiz durchgesetzt.

Endstand: Schweiz - Deutschland 3:4 (2:2) Tore: 1:0 Ndoye (17. Minute), 1:1 Tah (26. Minute), 2:1 Embolo (41. Minute), 2:2 Gnabry (45.+2), 2:3 Wirtz (61. Minute), 3:3 Monteiro (79. Minute), 3:4 Wirtz (86. Minute) In unserem Liveticker halten wir Euch über alle Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

Deutschland entscheidet Duell mit der Schweiz mit 4:3 für sich

Abpfiff: Das war's, Deutschland gewinnt den Auftakt ins WM-Jahr mit 4:3 gegen die Schweiz!

90.+2: Die Schweiz will nochmal, kommt aber nicht hinter die letzte deutsche Kette.

90. Minute: Drei Minuten werden nachgespielt. Fällt hier wieder kurz vor dem Pfiff ein Tor oder bleibt es beim knappen deutschen Erfolg?

Florian Wirtz bringt Deutschland wieder in Führung

86. Minute: 4:3 für Deutschland! Unfassbar, was sehen wir hier für ein Spiel? Über Karl und Stach landet der Ball bei Florian Wirtz, der dieses Mal zwar zentral vor dem Tor steht, ansonsten aber sein Traumtor von eben wiederholt, den Ball sehenswert ins rechte Eck zirkelt. Doppelpack für den Liverpooler!

84. Minute: Karl spielt den Doppelpass mit Stach und sieht dann Raum in aussichtsreicher Position, der allerdings an Zakaria hängen bleibt.

80. Minute: Julian Nagelsmann mit dem nächsten Doppelwechsel: Anton Stach und Pascal Groß übernehmen die Doppel-Sechs von Angelo Stiller und Leon Goretzka.

Die Schweiz gleicht gegen Deutschland aus

79. Minute: Aus dem Nichts der Ausgleich der Schweiz, Joel Monteiro schießt das 3:3 für die Nati! Und auch er packt den Hammer aus, kriegt die Kugel an der Strafraumgrenze vor die Füße und donnert den Ball unhaltbar für Baumann in die Maschen.

78. Minute: Die letzten drei Feldspieler, die bei der Schweiz schon zu Beginn auf dem Rasen standen, müssen runter: Michel Aebischer für kommt für Dan Ndoye, Vincent Sierro für Remo Freuler und Eray Cömert für Nico Elvedi.

77. Minute: Deutschland ist jetzt absolut am Drücker, gibt den Hausherren kaum noch Raum zum Durchatmen. Aktuell scheint das 4:2 nur eine Frage der Zeit zu sein.

75. Minute: Karl sieht zwei Teamkollegen frei im Strafraum lauern, seine Hereingabe wird aber in letzter Sekunde aus dem Sechzehner gegrätscht.

74. Minute: Schlotterbeck prüft Kobel aus der zweiten Reihe, doch seinem Versuch fehlt der Wumms, der Nati-Torhüter kann die Kugel seines BVB-Kollegen festhalten.

73. Minute: Riskante Aktion von Oliver Baumann, die aber belohnt wird. Der deutsche Keeper kommt aus dem Kasten heraus geeilt, muss aber schon außerhalb des Strafraums eingreifen und tritt die Kugel im Sprung ganz knapp vor einem herannahenden Schweizer aus der Gefahrenzone.

71. Minute: Woltemade tritt zum ersten Mal in Erscheinung, köpft aber links vorbei.

70. Minute: Rund drei Minuten später kann es weitergehen, die Blutung des DFB-Kapitäns ist zunächst gestoppt.

67. Minute: Kimmich liegt blutend im eigenen Strafraum und muss behandelt werden. Manzambis Ellbogen hat ihn im Gesicht erwischt.

63. Minute: Auch bei der Schweiz wird weiter durchgetauscht, es sind die Wechsel vier bis sieben. Alvyn Sanches, Aurele Amenda und Joel Monteiro kommen rein, für sie weichen Fabian Rieder, Manuel Akanji und Breel Embolo.

63. Minute: Kurz danach wechselt Julian Nagelsmann zum ersten Mal, und Lennart Karl kommt zu seinem Länderspieldebüt! Der 18-Jährige kommt für Leroy Sané ins Spiel, auch Nick Woltemade ist jetzt für Kai Havertz drin.

Deutschland geht erstmals in Führung!

61. Minute: Eine Ecke von Raum wird zu einer Ecke auf der anderen Seite geklärt, und die bringt Deutschland erstmals die Führung! Gnabry führt enorm schnell aus, bevor sich die Schweizer sortiert haben, spielt kurz auf Florian Wirtz, der den Ball aus ca. 20 Metern sehenswert ins lange Eck zirkelt. Traumtor!

59. Minute: Beiden Teams merkt man an, dass sie lange nicht zusammengespielt haben, auf beiden Seiten kommt es immer wieder zu Fehlpässen. Einen der Schweizer nutzt Deutschland aus, wieder setzt Goretzka den Ball nur Zentimeter vorbei - dieses Mal allerdings auf der rechten Seite.

56. Minute: Die Deutschen drängen auf den Führungstreffer. Dieses Mal probiert Wirtz es selbst, und sein Strahl fliegt geradewegs aufs linke Toreck zu. Kobel ist jedoch mit den Fingern noch dran und lenkt den Ball ums Gehäuse.

55. Minute: Wirtz will Havertz sehenswert auf der rechten Seite schicken, für den Stürmer ist aber kein Durchkommen. Doch der Spielzug ist noch nicht vorbei, sodass schließlich Leon Goretzka nur ganz knapp neben den linken Pfosten abschließt!

52. Minute: Im Gegenzug verschafft sich Manzambi Platz im DFB-Strafraum, lässt sich dann aber viel zu viel Zeit vor Baumann und lässt sich die Kugel so abluchsen. Da war mehr drin.

50. Minute: Was für ein Fehlpass von Akanji! Aus dem eigenen Strafraum heraus drischt er die Kugel zu Stiller, der schnell reagiert und die Kugel wieder nach vorn zu Havertz schickt. Akanji hebt dabei auch noch das Abseits auf, Elvedi läuft dem Deutschen aber den Ball ab und klärt zur Ecke.

49. Minute: Wirtz lässt sich fallen und will dafür einen Freistoß in der Nähe des Schweizer Strafraums haben. Kavanagh winkt ab und lässt weiterlaufen.

47. Minute: Deutschland macht wie schon in der ersten Hälfte von Beginn an Druck. Goretzka mit dem schönen Heber auf Gnabry, der von links aus sehr spitzem Winkel abschließt. Kobel hat die Arme oben und wehrt zur Ecke ab, die bringt nichts ein.

Die zweite Hälfte zwischen der Schweiz und Deutschland läuft

46. Minute: Weiter geht's! Die Schweiz wechselt viermal, Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer und Ruben Vargas verlassen den Platz. Dafür sind jetzt Ardon Jashari, Miro Muheim, Denis Zakaria und Johan Manzambi im Spiel. Deutschland kommt zunächst unverändert aus der Kabine.

Halbzeit: Was für eine erste Halbzeit! Deutschland hat eigentlich mehr Spielanteile und Chancen, gerät aber zweimal durch Nachlässigkeiten in Rückstand. Doch das Team von Julian Nagelsmann zeigt zumindest Kämpfergeist und glich beide Male schnell wieder aus. Wir dürfen gespannt sein, was die zweite Hälfte bringt.

Deutschland geht mit dem Treffer zum 2:2 in die Pause

45.+2: Kurz vor dem Pausenpfiff gleicht Deutschland plötzlich aus, Serge Gnabry rettet der DFB-Elf die Halbzeitbilanz! Einen Fehlpass von Elvedi nutzt das DFB-Team zum Umschalten, Wirtz sieht Gnabry, der sich durch die Abwehr tankt. Vor Kobel bleibt der Bayern-Profi dann cool und setzt zum Heber über Kobel hinweg an, der seinen Weg ins Netz findet. Direkt danach pfeift Kavanagh zur Halbzeit.

Serge Gnabry (r.) feiert seinen Ausgleichstreffer. © Christian Charisius/dpa

45. Minute: Eine Minute gibt es obendrauf, dann kann die DFB-Elf sich sicher etwas von Julian Nagelsmann anhören.

43. Minute: Und da ist fast das 3:1! Bei Deutschland brennt es hinten jetzt lichterloh, Vargas marschiert alleine auf das Tor zu. Zwar setzt sich Tah gegen den Eidgenossen durch, doch der Ball wird in Richtung Rieder geklärt, der einfach draufloszimmert. Der Ball senkt sich gefährlich aufs Tor von Baumann und knallt an die Latte!

Die Schweiz legt gegen Deutschland wieder vor

41. Minute: Zum ersten Mal seit dem 1:0 kommt die Schweiz wieder vors deutsche Tor - und trifft prompt zum 2:1. Eine erste Hereingabe kann Schlotterbeck noch klären, aber der Ball bleibt weiter heiß. Widmer kann unbedrängt auf Breel Embolo flanken, der sich im Duell mit Tah am längsten streckt und im Sprung per Kopfball zum zweiten Schweizer Treffer einnetzt.

39. Minute: Goretzka will's artistisch machen! Der Bayern-Profi kommt kurz vor dem Strafraum mit dem Rücken zum Tor an den Ball, anstatt sich zu drehen, chippt er den Ball aber rückwärts über sich und nähert sich damit sogar dem Nati-Kasten. Dabei war der Ball vermutlich eher als Vorlage für Havertz oder einen anderen nachrückenden DFB-Kicker gedacht.

37. Minute: Immer wieder Havertz! Wirtz setzt den Angreifer tief im Schweizer Sechzehner in Szene, dessen satter Schuss geht aber doch deutlich drüber. An Chancen mangelt es dem Rückkehrer nicht, nur etwas Präzision fehlt seinen Aktionen noch.

35. Minute: Tah und Sané stören früh im Schweizer Strafraum, setzen die Verteidiger der Nati unter Druck.

33. Minute: Deutschland probiert es mit verschiedenen Ecken-Varianten, und eine davon hat ja vorhin auch den Ausgleich beschert. Diese hier bringt aber nichts ein, weil Kimmich direkt das Außennetz trifft.

31. Minute: Die DFB-Elf will die Führung. Goretzka setzt sich im Mittelfeld durch und bedient Havertz, der Kobel mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze prüft.

Deutschland gleicht gegen die Schweiz aus

26. Minute: Und die Ecke beschert Deutschland den Ausgleich! Jonathan Tah schleicht sich bei der kurz ausgeführten Variante in den Rücken der Abwehr und wird dort von Wirtz bedient. Der Verteidiger köpft ins Torwarteck zum 1:1!

Da ist der Ausgleich! © Christian Charisius/dpa

26. Minute: Deutschland nähert sich dem Ausgleich! Joshua Kimmich flankt präzise in Richtung Kai Havertz, der die Kugel mit dem Kopf nur um Zentimeter verpasst. Akanji klärt zur Ecke.

23. Minute: Es war übrigens das erste Gegentor, das Deutschland seit dem 7. September (!) kassiert hat. Die vergangenen vier Spiele hielt Oliver Baumann seinen Kasten sauber.

21. Minute: Den Rückstand will Deutschland sich nicht bieten lassen, marschiert aggressiv nach vorn. Eine Hereingabe von Raum lässt Kobel abprallen, der anstürmende Goretzka kommt aber nicht richtig an den Abpraller und haut die Kugel übers Tor.

Schweiz führt mit 1:0 gegen Deutschland

17. Minute: Deutschland hatte bisher die Chancen, aber die Schweiz geht in Führung! Schlotterbeck verliert den Ball hinter der Mittellinie, was Xhaka mit dem fantastischen Ball quer über das Feld zu Dan Ndoye ausnutzt. Dort ist Kimmich nicht auf seiner Position, weshalb Ndoye allein von der linken Seite angetanzt kommt und Baumann verlädt.

Resignierte Gesichter bei Deutschland nach dem frühen Gegentor. © Christian Charisius/dpa

14. Minute: Und gleich die nächste Chance hinterher! Eine Ecke von rechts wird zu Gnabry weitergeleitet, der aus rund fünf Metern draufhält. Dieses Mal ist Widmer zur Stelle und blockt den Schuss des Deutschen.

13. Minute: Gute Gelegenheit für Deutschland, und es ist Kai Havertz! Der Comebacker spielt im Strafraum den Doppelpass mit England-Kollege Wirtz und zieht dann aus kurzer Distanz ab. Kobel kann den etwas zu zentral platzierten Ball aber abwehren.

9. Minute: Ein deutscher Fehlpass tief in der Schweizer Hälfte führt zur längsten Ballbesitzphase der Hausherren bisher. Noch finden sie aber keinen Ansatz, um durch die kompakt stehende DFB-Verteidigung zu marschieren.

6. Minute: Ndoye wurde von einem Ball im Gesicht getroffen und liegt am Boden, das Spiel ist kurz unterbrochen. Doch der Schweizer rappelt sich schnell wieder auf.

5. Minute: Die ersten Minuten hat Deutschland ein Übergewicht auf dem Platz, nähert sich erneut dem Strafraum der Hausherren. Gnabry findet Vereinskollege Kimmich, der eine Flanke tief in die Box schlägt, wieder ist aber Kobel zur Stelle und fischt das Leder aus der Luft.

2. Minute: Deutschland kommt zum ersten Mal in die Nähe des Schweizer Tors. Die Flanke von Raum findet aber keinen Abnehmer, stattdessen ist Nati-Keeper Kobel als Erstes am Ball.

Das Testspiel zwischen Deutschland und der Schweiz läuft

Anpfiff: Los geht’s! Der Ball zwischen der Schweiz und Deutschland rollt. Die DFB-Elf spielt heute zum ersten Mal in den neuen blauen Auswärtstrikot und stößt an.

20.44 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist übrigens Christopher Kavanagh aus England. Der 40-Jährige pfeift regelmäßig im internationalen Geschäft und war auch in der WM-Qualifikation unterwegs, hat aber noch kein Deutschland-Spiel geleitet.

20.42 Uhr: Die Teams haben den Rasen betreten und machen sich bereit für die Nationalhymnen. Deutschland macht den Anfang.