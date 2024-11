Kuriose Kleindienst-Premiere bei irrem DFB-Torfestival gegen Bosnien-Herzegowina

Freiburg - Die deutsche Nationalmannschaft legt gegen Bosnien-Herzegowina einen herausragenden Auftritt aufs Parkett und sichert sich mit einem hochverdienten 7:0-Erfolg vorzeitig den Gruppensieg in der UEFA Nations League . Tim Kleindienst hatte dabei ganz besonderen Grund zur Freude.

Tim Kleindienst (M.) wusste, bei wem er sich für seinen Premierentreffer im DFB-Trikot zu bedanken hatte. © Tom Weller/dpa

Blitzstart: Schon in der 2. Spielminute schraubte sich Jamal Musiala im Sechzehner nach Flanke von Joshua Kimmich in luftige Höhe und köpfte in Mittelstürmer-Manier gegen die Laufrichtung des bosnischen Keepers zur frühen 1:0-Führung ein.

Die DFB-Elf trat anschließend weiter aufs Gaspedal und rannte ein ums andere Mal an. Tim Kleindienst war es dann vergönnt, das zweite Tor des Abends zum 2:0 zu erzielen und damit seinen ersten Treffer überhaupt im Dress der Nationalmannschaft zu markieren (23.).

Die Art und Weise wird ihm ziemlich egal sein, viel für sein Tor konnte er allerdings nicht, denn er wurde bei einem Abschluss von Robert Andrich aus rund 18 Metern angeschossen und fälschte die Kugel kurios in den bosnischen Kasten ab - das Glück des Tüchtigen könnte man sagen!

Noch in der ersten Hälfte erhöhte Kai Havertz nach schönem Zusammenspiel mit Florian Wirtz auf 3:0, was auch gleichbedeutend mit dem Pausenstand war.