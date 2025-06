Er reist mit ins Trainingslager: Dynamo stellt nächsten neuen Spieler vor

Dresden - Von der Ostsee an die Elbe! Kurz vor der Abfahrt ins Trainingslager hat Dynamo Dresden den nächsten Neuzugang vorgestellt. Nils Fröling (25) wechselt wie zuvor schon Alexander Rossipal (29) von Hansa Rostock zu den Schwarz-Gelben.

Alles in Kürze

"Für mich hat sich der Schritt nach Dresden und damit auch zurück in die 2. Bundesliga als der richtige angefühlt. Ich konnte die Liga bereits kennenlernen und weiß, auf was es ankommen wird. Jetzt hoffe ich, dass ich die Mannschaft schnell kennenlernen kann und hoffe, mein Bestes für den gemeinsamen Erfolg beizutragen", sagte der Schwede.

Fröling selbst fiel der Abschied in Rostock nach dreieinhalb Jahren nicht leicht, wie er nach der Saison in einem emotionalen Instagram-Post verkündete, jetzt ist er aber bereit für eine neue Herausforderung.

"Nils bringt eine sehr intensive und körperliche Spielweise mit, die er bereits in vielen Spielen in der 2. Bundesliga nachweisen konnte", sagte deshalb auch Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (49): "Er passt mit diesem Einsatz sehr gut in unser Anforderungsprofil und zur Spielidee von Thomas Stamm, die ebenfalls von einem hohen Maß an Laufarbeit geprägt ist."

Der offensive Mittelfeldspieler, der mehrere schwedische Junioren-Nationalmannschaften durchlief, spielte seit 2022 für die Kogge und sammelte dort viel Zweitliga-Erfahrung, die in der kommenden Saison für die SGD wichtig werden dürfte.

In der vergangenen Saison war Nils Fröling (r.) noch zu Gast im Rudolf-Harbig-Stadion, jetzt wird die Dresdner Arena zu seiner Heimstätte. © Lutz Hentschel

Als Gegner hat die SGD keine guten Erinnerungen an den 25-Jährigen.

Erst im Februar, als die Schwarz-Gelben in Rostock gastierten, erzielte Fröling das am Ende spielentscheidende 1:0 für die Kogge - vorbereitet hatte den Treffer ausgerechnet sein damaliger Teamkollege Rossipal, mit dem er nun auch in Dresden zusammen auflaufen wird.

Im letzten Zweitliga-Duell der beiden Klubs, als Rostock Dresden im Februar 2022 mit 4:1 abschoss, erzielte der Schwede zudem einen Doppelpack innerhalb von vier Minuten und sorgte so für den frühen K. o. der SGD.

Jetzt will Dynamos sechster Neuzugang seine Fähigkeiten bei seinem neuen Arbeitgeber unter Beweis stellen und trifft dafür genau passend zur Abreise ins Trainingslager in Elbflorenz ein.

Noch am heutigen Sonntag fährt der Dynamo-Bus in Richtung Oberösterreich, wo die Mannschaft sich in Windischgarsten intensiv auf die anstehende Saison vorbereiten wird.