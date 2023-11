Miroslav Klose rechnet mit Nationalmannschaft ab: "Beleidigt, wenn sie mal kritisiert werden"

Frankfurt am Main - Er ist ein echter DFB-Experte: Miroslav Klose (45) ist Deutschlands Rekordtorschütze und hat die zweitmeisten Partien für die Nationalmannschaft absolviert. In dieser Funktion übte er nun Kritik: Seiner Meinung nach mangelt es der DFB-Auswahl aktuell an Führungsspielern!