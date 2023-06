Nächste Enttäuschung zum Jubiläum: Muss sich die DFB-Elf Sorgen um die Heim-EM machen?

Bremen - Vielen Fans der deutschen Nationalmannschaft ist nach dem ernüchternden 3:3-Remis zum 1000. Jubiläums-Länderspiel gegen die Ukraine schon wieder angst und bange geworden. Gerade mit Blick auf die anstehende Europameisterschaft 2024 in heimischen Gefilden schwelt die Frage: Erwartet die DFB-Auswahl das nächste frühe Aus im vierten großen Turnier in Folge?

Niclas Füllkrug (30, 3.v.l.) war gegen die Ukraine stets von gelben Beinen umringt. © Christian Charisius/dpa

"Das Bremer Publikum ist halt qualitativ sehr hochwertigen Fußball gewohnt. Deswegen kamen da wahrscheinlich auch ein paar Pfiffe" scherzte 1:0-Torschütze Niclas Füllkrug (30) angesprochen auf seine Auswechslung und die missbilligende Reaktion im Weserstadion.

Der Knipser legte damit aber auch schelmisch den Finger in die Wunde, denn der Auftritt in seinem Wohnzimmer offenbarte mal wieder große Defizite und erinnerte stark an die Partie gegen Japan bei der WM in Katar oder die beiden Duelle gegen "Angstgegner" Ungarn aus der Nations League.

Vor allem die ersten zwei Treffer der ukrainischen Gäste resultierten aus Abstimmungsproblemen der Defensive, während man sich vorn am tiefen und beherzt verteidigenden Block trotz des frühen Dosenöffners lange Zeit die Zähne ausbiss.

Und trotzdem sollte der Antrag auf die Verlegung der EM 2024 vorerst in der Schublade bleiben.

Denn für Panikmache war die Begegnung nicht nur der falsche Anlass, sondern brachte auch viel zu wenig neue Erkenntnisse.