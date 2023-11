"Musst es ja echt nötig haben": Hummels-Post sorgt für Shitstorm bei Ex-Frau Cathy!

München - Streute sie noch Salz in die Wunde? Nachdem Mats Hummels (34) mit der deutschen Nationalmannschaft auf desaströse Weise mit 0:2 gegen Österreich verloren hatte, machte er seiner Enttäuschung darüber auf Instagram Luft. Ex-Frau Cathy Hummels (35) kommentierte - und kassierte prompt einen Shitstorm!

Mats Hummels (34, l.) war nach der 0:2-Pleite gegen Österreich sichtlich enttäuscht - und sein Sohn offenbar auch. © Christian Charisius/dpa

Auch wenn Mats Hummels unter Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) endlich wieder für Deutschland spielen darf, läuft es bei der DFB-Auswahl nicht: Ein Sieg, ein Unentschieden, zwei Niederlagen lautet die Bilanz seit dem Hummels-Comeback.

Das sieht der Innenverteidiger von Borussia Dortmund auch selbst so: "Ein enttäuschender Auftritt von uns gestern in Wien. Ich glaube, man sieht, dass uns die Dinge nicht einfach fallen und zufliegen gerade", schrieb Hummels am Mittwoch auf Instagram.

"Aber ich bin mir sicher, man wird im Jahr 2024 ein komplett anderes Gesicht von der Nationalmannschaft zu sehen bekommen", schürte er zumindest ein wenig Hoffnung auf Besserung.

Ex-Frau Cathy hinterließ sogleich einen Kommentar unter dem Post - doch nach der Meinung vieler Fans einen ziemlich unangebrachten!

"Du musst das auch deinem Sohn erklären … 'Wie kann Deutschland verlieren, wenn mein Papa spielt?'", fragte die 35-Jährige den Vater ihres fünfjährigen Sohns Ludwig.

Das kam bei zahlreichen Usern nicht sonderlich gut an!