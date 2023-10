Nagelsmann nominiert ersten DFB-Kader: Drei Debütanten und ein Rückkehrer!

Frankfurt am Main - Das ist ein Personal-Coup gleich zum Start. Bei seinem Debüt als Bundestrainer baut Julian Nagelsmann (36) auch auf Routinier Mats Hummels (34). Neben dem Dortmunder dürfen auch drei Neulinge mit nach Amerika.

Hatte in seinem ersten DFB-Kader einige Überraschungen parat: Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann (36). © Jörg Halisch/dpa

Julian Nagelsmann setzt als Bundestrainer gleich ein Zeichen und holt neben Rückkehrer Mats Hummels auch drei Neulinge in die Fußball-Nationalmannschaft. Der neue DFB-Chefcoach nominierte den 34 Jahre alten Verteidiger von Borussia Dortmund am Freitag für sein erstes Länderspiel-Aufgebot.



Hummels kehrt somit für die Amerika-Reise mit den EM-Testpartien in Hartford gegen die USA (14. Oktober/21 Uhr) und in Philadelphia gegen Mexiko (18. Oktober/2 Uhr) nach mehr als zwei Jahren in die Nationalmannschaft zurück.

Zuletzt hatte der Weltmeister von 2014 beim 0:2 im EM-Achtelfinale im Juni 2021 in England für Deutschland gespielt.