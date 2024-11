Kimmich am Start: Entwarnung vor DFB-Einsatz gegen Ungarn

Kimmich war beim 7:0-Sieg in Freiburg bei einer Abwehraktion in der zweiten Halbzeit im eigenen Strafraum umgeknickt und war zunächst mit schmerzverzerrtem Gesicht behandelt worden.

Ein Einsatz des Kapitäns in Budapest am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) sei nicht gefährdet, teilte der DFB auf Anfrage mit.

Am Sonntag kam dann vom Verband Entwarnung. Kimmich kann in Ungarn sein 97. Länderspiel bestreiten. Mit ihm als Kapitän ist die DFB-Elf in bislang fünf Spielen noch ungeschlagen.