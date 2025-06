In elf Minuten! Deutsche U19 verspielt 5:1-Führung und steht vor EM-Aus

Bukarest (Rumänien) - Eiskalte Dusche für die deutsche U19-Nationalmannschaft ! Einen fast schon sicher geglaubter Sieg gegen England gaben die DFB-Kicker noch aus der Hand - innerhalb von elf (!) Minuten machten die Three Lions aus einer deutschen 5:1-Führung noch ein 5:5.

Alles in Kürze

Eigentlich sah alles nach dem ersten deutschen Erfolg bei dieser U19-EM aus: Schon zur Halbzeit führte Deutschland durch Treffer von Noah Darvich (7. Minute), Said El Mala (31.), Max Moerstedt (42.) sowie Leopold Wurm (44.) bei einem Gegentreffer von Josh King (35.) komfortabel mit 4:1.

Englands Kapitän Zach Abbott (M.) verkürzte per Kopf auf 4:5. © Stefan Constantin/dpa

Eine Niederlage hätte nämlich das vorzeitige EM-Aus für die deutsche U19 bedeutet, schließlich verlor die Truppe von Bundestrainer Hanno Balitsch (44) bereits das erste Gruppenspiel gegen die Niederlande mit 0:3 und steht somit auf dem letzten Platz der Gruppe B.

Das eigene Weiterkommen hat Deutschland so schon nach zwei Spielen nicht mehr in der Hand - obwohl die in weiten Teilen gleich gebliebene Mannschaft vor nicht einmal zwei Jahren noch U17-Weltmeister wurde.

In der letzten Vorrundenpartie am Freitag gegen Norwegen stehen die deutschen Junioren deshalb mit dem Rücken zur Wand und sind auf Schützenhilfe angewiesen: Ein Sieg gegen die Skandinavier ist Pflicht, während England nicht gegen die Niederlande gewinnen darf.