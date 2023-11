Nationalspieler wollen nach Teamabend nicht im Bus mitfahren, doch das geht fast gehörig schief

Frankfurt am Main - Ein Team-Essen endete für ein paar Fußball-Nationalspieler geräuschvoll. Die Heimfahrt gelang dann mit dem Bus statt mit dem Taxi.

Die Nationalspieler hatten sich am Abend vor der Abreise nach Berlin in einem Frankfurter Restaurant zum Teamabend getroffen. © Jürgen Kessler/dpa

So holprig soll es für die Nationalmannschaft am Samstag gegen die Türkei natürlich nicht laufen.

Was war los? Die Abfahrt vom Teamabend in Frankfurt lief für einige DFB-Profis am Donnerstagabend nicht wie geplant.

Der Grund: In einem extra georderten Taxi schrillte nonstop die Alarm-Anlage.

Die fünf Spieler - namentlich Niklas Süle (28), Jonathan Tah (27), Pascal Groß (32), Jonas Hofmann (31) und Robert Andrich (29) - kehrten deshalb zum Restaurant zurück und erwischten gerade so noch den Mannschaftsbus, der mit den weiteren Spielern schon auf dem Weg zum Hotel gestartet war.