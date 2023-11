Nils Petersen: "Ich war im Megapark, als ich den Anruf von Löw bekam"

Palma (Spanien) - Knapp ein halbes Jahr ist das Ende der Profikarriere von Nils Petersen (34) her. Seitdem hat der Ex- Bundesliga -Profi sein Buch "Bank-Geheimnis" veröffentlicht, mit dem er dieser Tage auf Lesereise unterwegs ist. Im Gepäck: eine Menge Anekdoten und Selbstironie.

Auf seiner Lesereise, die am Mittwoch in Cottbus Station machte, gestand der fast 300-malige Bundesliga-Angreifer, dass dieser Wechsel "fünf Schritte zu hoch" gewesen sei, ihm aber jeder den Wechsel zur "besten Firma" geraten habe.

So offenbarte der Stürmer bereits vor der Buch-Veröffentlichung, dass er sich in der Saison 2011/12 nach seinem Wechsel vom beschaulichen Zweitligisten Cottbus zum großen FC Bayern , wie ein "Goldfisch im Haifischbecken" sah.

2018 wurde Nils Petersen (heute 34) in den vorläufigen WM-Kader der Nationalelf berufen, letztlich aber für das Turnier in Russland gestrichen. © Christian Charisius/dpa

Später in Bremen und vor allem in Freiburg kam Petersens Karriere so richtig ins Rollen. Der Mann aus dem Harz entwickelte sich zu einem treffsicheren Bundesliga-Stürmer, was auch dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw (heute 63) nicht verborgen blieb.

Er traf sich mit Petersen im Januar 2018 zu einem losen Gespräch, eines Tages könnte die Nationalelf ein Thema werden. Am Ende der Saison 2017/18, Petersens erfolgreichster im Oberhaus (15 Saisontore) stand die Nominierung für den WM-Kader 2018 in Russland stand bevor.

Petersen hatte seit dem einmaligen Austausch mit Löw von diesem nie wieder was gehört und flog nach dem späten Freiburger Klassenerhalt zum Ballermann.

Völlig unerwartet erhielt die Freiburger Lebensversicherung vor dem Megapark stehend den Löw-Anruf, dass er im vorläufigen Aufgebot sei. Petersen grinst verschmitzt: "Ich hatte da ein bisschen was im Turm."

Nach einer kräftezehrenden Saison im Abstiegskampf war er so gar nicht auf Nationalmannschaft gestimmt: "Mir hat das eigentlich überhaupt nicht reingespielt." Auf der Reise ins DFB-Trainingslager verdrückte der ausnüchternde Petersen sogar ein paar Tränen.

In den finalen WM-Kader wurde der Mittelstürmer aber nicht berufen, worüber er nicht sonderlich traurig gewesen sei: "Es war kein gutes Miteinander damals, viele Nebenkriegsschauplätze [...] ich hätte keinen Pfifferling darauf gesetzt, dass die das Ding gewinnen."