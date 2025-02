Operation nach Verletzungsschock! DFB-Star Havertz postet Foto aus Krankenbett

Er zeigte sich zudem erfreut über die Genesungswünsche, die er "in den letzten Tagen" erhalten hatte. Dies hätte ihm "wirklich geholfen".

"Die letzten Tage waren sowohl physisch als auch mental schwer zu verarbeiten", gestand der 25-Jährige in einem bei Instagram veröffentlichten Statement, ehe er den gelungenen Eingriff bekannt gab: "Aber gestern [Samstag, Anm. d. Red.] war ein guter Tag. Eine erfolgreiche OP und ein Sieg."

Alleine schon die Reha werde "sich voraussichtlich bis in die Vorbereitung für die nächste Saison erstrecken", so die düstere Prognose des Premier-League-Klubs hinsichtlich einer Rückkehr des Knipsers, der mit 15 Toren und fünf Vorlagen in 34 Pflichtspielen zur tragenden Offensiv-Stütze des Vereins zählt.

Anfang der Woche hatte sich Havertz im Trainingslager in Dubai einen Riss in der Oberschenkelmuskulatur zugezogen, der ihn nun zu einer mehrmonatigen Zwangspause zwingt - und sportlich für die Gunners einen mehr als nur herben Verlust darstellt.