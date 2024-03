RB Leipzigs Verteidiger bleiben feste Größe im DFB-Kader!

Da darf man sich ruhig mal freuen: Benny Henrichs (27, l.) und David Raum (25) sind bei den DFB-Länderspielen dabei. © Jan Woitas/dpa

Die beiden Profis gehören zum 26er-Kader, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag veröffentlichte. Den Auftakt in das Jahr der Heim-EM bilden Spiele am 23. März in Lyon gegen den WM-Zweiten Frankreich und drei Tage später in Frankfurt gegen Erzrivale Niederlande.

"Ich kann ihn auf beiden Seiten einsetzen. Er hat rechts eine Backup-Rolle und links eine Herausfordererrolle", sagte Nagelsmann über Henrichs. Der Außenverteidiger steht bisher bei 13 Länderspielen. Raum, den er auf der linken Seite herausfordert, hat bereits 19 Spiele absolviert.

Lukas Klostermann (27), der sich noch Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme macht, wurde aufgrund seiner Oberschenkelverletzung nicht nominiert. Der Verteidiger soll in der Länderspiel-Pause wieder an das Mannschaftstraining herangeführt werden.

Der aktuell an Tottenham Hotspur verliehene Timo Werner (28) ist erwartungsgemäß ebenfalls nicht dabei. Allerdings zeigte sich der Stürmer mit zuletzt zwei Toren in zwei Spielen auf dem Weg zu einer besseren Form.