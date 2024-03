Sechs Neulinge, viele Überraschungen: Nagelsmann krempelt DFB-Kader um!

Frankfurt am Main - Der letzte Fingerzeig vor der Heim-Europameisterschaft ! Am Donnerstag hat Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) seinen Kader für die anstehenden EM-Generalproben der deutschen Nationalmannschaft verkündet - und dabei für einige Überraschungen gesorgt.

In Frankfurt darf sich Innenverteidiger Robin Koch (27) über seine erste Nominierung seit 2021 freuen, wohingegen das BVB-Duo Mats Hummels (35) und Nico Schlotterbeck (24) in Dortmund bleibt.

Mit Chris Führich (26) reiht sich - wie im Vorfeld spekuliert - noch ein vierter Schwaben-Kicker in die Liste ein. Der Flügelflitzer feierte aber bereits im Oktober seinen ersten Auftritt im DFB-Trikot.

Das gilt darüber hinaus auch für Jan-Niklas Beste (25) vom Bundesliga-Aufsteiger aus Heidenheim, Hoffenheims Senkrechtstarter Maximilian Beier (21) sowie Waldemar Anton (27), Maximilian Mittelstädt (26) und Deniz Undav (27) vom VfB Stuttgart . Insgesamt sind also sechs potenzielle Debütanten dabei.

So bleibt Leon Goretzka (29) tatsächlich nur die Zuschauerrolle auf der Couch, genauso wie Leroy Sané (28), während ihr Münchner Teamkollege Aleksandar Pavlovic (19) erstmals dabei sein darf.

Die Führungsrolle von Ilkay Gündogan (33) wird von Julian Nagelsmann (36) vor der EM nicht infrage gestellt. © Robert Michael/dpa

Wie erwartet kehrt darüber hinaus Toni Kroos (34) nach seinem zwischenzeitlichen Rücktritt infolge der EM 2020 zurück, die Binde bekommt er vom Bundestrainer aber nicht sofort umgelegt, wie dieser unzweideutig klarstellte. Ilkay Gündogan (33) behält sein Amt.

"Ilkay bleibt Kapitän. Dieses Kapitänsthema soll Anlaufstelle für seine Kollegen sein. Die Spieler sollen das Gefühl haben, dass sie einen Anführer in ihren Reihen haben. Da ist er Repräsentant der Mannschaft", so Nagelsmann.

Mit diesem Aufgebot geht es für den EM-Gastgeber am 23. März (21 Uhr) in Lyon gegen Frankreich, ehe drei Tage später in Frankfurt das Duell der alten Rivalen gegen die Niederlande (26. März, 20.45 Uhr) ansteht.



Zuvor waren am Donnerstag bereits die offiziellen Trikots für das heimische Turnier vorgestellt worden. Auch die Arbeitskleidung konnte dabei mir einer gewagten Farbkombination überraschen.

Erstmeldung von 14.09 Uhr, zuletzt aktualisiert 14.27 Uhr.