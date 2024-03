So cool reagieren Adidas und DFB-Elf auf den Shitstorm zum pinken EM-Trikot!

Berlin - Das neue Auswärtstrikot der deutschen Fußballnationalmannschaft für die anstehende Europameisterschaft im eigenen Land musste aufgrund der Farbwahl einiges an Kritik einstecken. Hersteller Adidas hat den Shitstorm am Sonntag nun stilvoll gekontert.

In diesen Trikot läuft die deutsche Mannschaft bei der Heim-EM auf. © Daniel Karmann/dpa

Am Sonntag veröffentlichen "Adidas Berlin" und "Adidas Football" gemeinsam mit Spielerinnen und Spielern der deutschen Nationalelf auf Instagram ein Video, in dem viele der negativen Kommentare zum pink-blauen EM-Trikot eingespielt wurden.

"Das ist doch kein Deutschlandtrikot", hieß es etwa am Ende des Clips. Daraufhin blickte Mittelfeldprofi Florian Wirtz (20) cool in die Kamera und entgegnete: "Doch, ist es!"

Auf diesem Schema baute das gesamte Video auf. "Das ist kein Trikot für Legenden", lautete der Vorwurf. Daraufhin Bayern-Star Thomas Müller (34): "Ich frag' mal eine - Rudi?" DFB-Sportdirektor Rudi Völler (63) antwortete: "Also, ich finde schon."

Auch die Frauen-Nationalmannschaft kam zu Wort. Auf den Kommentar "Ist das ein Frauentrikot?" antwortete Jule Brand (21) vom VfL Wolfsburg trocken: "Weiß nicht. Sieht für mich noch nicht nach acht EM-Titeln aus."

Auch Aussagen, wie "Das will doch keiner haben", "Was soll das sein - ein Fashion-Piece?" oder "Ist das so ein TikTok-Ding?" ließen Spieler und Hersteller nicht auf sich sitzen. Im Netz kam der Clip dabei super an und knackte innerhalb kurzer Zeit 100.000 Likes.