SO will Nagelsmann die Nationalmannschaft zurück auf Kurs bringen!

"Das, was er uns mitgegeben hat, war kurz und knapp, aber auch konkret und klar", erklärte Nationalmannschafts-Kapitän İlkay Gündoğan (32) bei der Presserunde nach den ersten Trainings in den USA: "Und ich glaube, es ist wichtig, dass diese Mannschaft auch klare Ansagen bekommt."

Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) packte direkt selbst mit an. © Federico Gambarini/dpa

Bei den ersten Einheiten präsentierte sich Nagelsmann direkt als Anpacker, der nicht nur an der Seitenlinie stand, sondern auch die Materialien wie Stangen oder Hütchen selbst an Ort und Stelle brachte, immer wieder in die Übungsformen eingriff und auch selbst an den Ball trat.

Sky-Reporter Florian Plettenberg (35) beschrieb Nagelsmann als "lautstark und kommunikativ", es sei eine "beeindruckende erste Trainingseinheit" gewesen.

Man habe gemerkt: Nagelsmann habe keine Zeit zu verlieren. Schließlich gibt es bis zur EM insgesamt nur noch vier Länderspielpausen, die aktuelle USA-Reise bereits eingeschlossen.

Insbesondere für einen Coach, der bisher nur als Vereinstrainer tätig war und somit täglich mit seinen Teams arbeitete, eine große Umstellung - doch Nagelsmann scheint bisher einen guten Eindruck zu hinterlassen.

Die beiden Partien gegen die USA (14. Oktober, 21 Uhr) und Mexiko (18. Oktober, 2 Uhr) werden dann einen ersten Fingerzeig geben, ob Nagelsmanns Taktik schnell in den Köpfen der Nationalspieler verankert werden konnte.