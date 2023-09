Statt WM-Wiedergutmachung: Bundestrainerin verpasst kommende Länderspiele!

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) ist erkrankt und wird die anstehenden Länderspiele verpassen. © FRANCK FIFE / AFP

Wie der DFB am Freitag mitteilte, ist die Trainerin erkrankt und wird die Partien am 22. September gegen Dänemark sowie am 26. September gegen Island verpassen.

Ihre Co-Trainerin Britta Carlson (45) wird Voss-Tecklenburg kommissarisch vertreten, die U17-Nationaltrainerin Sabine Loderer (42) ergänzt vorübergehend das Trainerteam.

"Zunächst wünschen wir Martina eine schnelle Genesung und hoffen, dass sie bald wieder in unser Team zurückkehrt", erklärte Joti Chatzialexiou (47), Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften.

"Nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft gilt es nun, nach vorne zu schauen und mit neuer Energie, Enthusiasmus und Leidenschaft in die kommenden Aufgaben zu gehen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen uns für die Olympischen Spiele qualifizieren."

Aufgrund von Voss-Tecklenburgs Erkrankung wird sich nun auch die Veröffentlichung der Ergebnisse der WM-Analyse verzögern, die der DFB nach dem historischen Vorrunden-Aus veranlasst hatte.