Ticket für WM eingetütet? Frankfurter Brown bringt Nagelsmann ins Schwärmen

Nathaniel Brown (22, l.) von Eintracht Frankfurt hat im Länderspiel der DFB-Elf gegen Ghana starke Eigenwerbung betreiben können. © Federico Gambarini/dpa

Der 22 Jahre alte Defensivakteur der Hessen stand am Montagabend zum dritten Mal im DFB-Dress auf dem Rasen und machte dabei eine gute Figur.

Brown, der erstmals von Beginn an dabei war und dem von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) ein "extremes Potenzial" attestiert wurde, überzeugte defensiv wie offensiv als linker Außenverteidiger, zog bei Ballbesitz auch immer wieder ins Zentrum.

Insgesamt 61 Minuten waren es, die er auf dem Feld stand. Drei von vier Zweikämpfen konnte Brown in dieser Stunde für sich entscheiden, war bei Konterversuchen der Gäste zur Stelle und wirkte fokussiert, variabel und generell präsent.

Er sorgte unter anderem dafür, dass 75-Millionen-Mann Antoine Semenyo (26) von Manchester City wenig Spaß am Länderspiel in der Stuttgarter MHP Arena hatte. 97 Prozent seiner Pässe kamen an.

Nagelsmann gefiel, was er gesehen hatte. Brown habe "top gespielt", lobte der Bundestrainer. "Er hat es richtig gut gemacht." Der Eintracht-Youngster habe gegen Ghana "ein paar schwere Bälle bekommen", welche er dann allerdings "super verarbeiten" konnte. Ebenfalls hob der 38-Jährige den "unfassbaren Speed" und die Kreativität Browns hervor.