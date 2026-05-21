Das ist Deutschlands WM-Kader und so erklärt Nagelsmann die Neuer-Rückkehr

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Deutsche Nationalmannschaft: Das ist der WM-Kader des DFB und so erklärt Julian Nagelsmann die Rückkehr von Manuel Neuer.

Von Tina Hofmann, Aliena Rein

Frankfurt am Main - Erst Salami-Taktik, dann Vollgas: Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) hat am Donnerstag seinen WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft bekannt gegeben. 26 Spieler fahren zu der XXL-Veranstaltung in die USA, Mexiko und Kanada.

Julian Nagelsmann (38) erklärt seinen WM-Kader.
Julian Nagelsmann (38) erklärt seinen WM-Kader.  © Federico Gambarini/dpa

Der Coach formulierte das ehrgeizige Ziel: "Wir wollen Weltmeister werden" und erklärte im Anschluss, warum er Manuel Neuer (40) zurück zur Mannschaft holt und dafür Oliver Baumann (35) die Nummer eins im deutschen Tor wieder entzogen hat.

"Bei den Torhütern kannst Du nur eine begrenzte Anzahl nominieren. Die Hauptaufgabe ist es, die besten drei Torhüter des Landes zu nominieren. Wir haben uns entschieden, ihn zu kontaktieren und zu fragen, ob er noch mal für die Nationalmannschaft spielen will", so der Bundestrainer.

Am Morgen hatte der DFB damit begonnen, die Spieler im halbstündigen Rhythmus per eigenem Video auf seinem Instagram-Kanal zu veröffentlichen.

WM-Sensation offenbar perfekt! Said El Mala für Deutschland nominiert
Deutsche Nationalmannschaft WM-Sensation offenbar perfekt! Said El Mala für Deutschland nominiert

Der Erste war Kapitän Joshua Kimmich (31). Auf ihn folgten Deniz Undav (29), Nico Schlotterbeck (26), Kai Havertz (26), Jamal Musiala (23), Jamie Leweling (25), Nathaniel Brown (22), Aleksandar Pavlović (22), David Raum (28), Nadiem Amiri (29), Maximilian Beier (23) und Leon Goretzka (31).

Es gibt aber auch große Enttäuschungen: So sind Karim Adeyemi, Robert Andrich, Chris Führich und Said El-Mala nicht dabei.

Das ist Deutschlands WM-Kader

Das sind die deutschen WM-Fahrer.
Das sind die deutschen WM-Fahrer.  © dpa-Bildfunk
  • Nadiem Amiri (29, 1. FSV Mainz 05)
  • Waldemar Anton (29, Borussia Dortmund)
  • Oliver Baumann (35, TSG Hoffenheim)
  • Maximilian Beier (23, Borussia Dortmund)
  • Nathaniel Brown (22, Eintracht Frankfurt)
  • Leon Goretzka (31, FC Bayern München)
  • Pascal Groß (34, Brighton)
  • Kai Havertz (26, FC Arsenal)
  • Lennart Karl (18, FC Bayern München)
  • Joshua Kimmich (31, FC Bayern München)
  • Jamie Leweling (24, VfB Stuttgart)
  • Jamal Musiala (23, FC Bayern München)
  • Manuel Neuer (40, FC Bayern München)
  • Felix Nmecha (25, Borussia Dortmund)
  • Alexander Nübel (29, VfB Stuttgart)
  • Aleksandar Pavlović (22, FC Bayern München)
  • David Raum (28, RB Leipzig)
  • Antonio Rüdiger (33, Real Madrid)
  • Leroy Sané (30, Galatasaray Istanbul)
  • Nico Schlotterbeck (26, Borussia Dortmund)
  • Angelo Stiller (25, VfB Stuttgart)
  • Jonathan Tah (30, FC Bayern München)
  • Malick Thiaw (24, Newcastle United)
  • Deniz Undav (29, VfB Stuttgart)
  • Florian Wirtz (23, FC Liverpool)
  • Nick Woltemade (24, Newcastle United)

DFB-Kader für die WM: Sie müssen zu Hause bleiben

  • Karim Adeyemi (24, Borussia Dortmund)
  • Chris Führich (28, VfB Stuttgart)
  • Josha Vagnoman (25, VfB Stuttgart)
  • Maximilian Mittelstädt (29, VfB Stuttgart)
  • Robert Andrich (31, Bayer Leverkusen)
  • Yann Bisseck (25, Inter Mailand)
  • Niclas Füllkrug (33, AC Mailand)
  • Tim Kleindienst (33, Borussia Mönchengladbach)
  • Robin Koch (29, Eintracht Frankfurt)
  • Said El Mala (19, 1. FC Köln)
  • Matthias Ginter (32, SC Freiburg)

Wir berichteten im Liveblog von den Entscheidungen. Hier könnt Ihr ihn nachlesen.

14.02 Uhr: Die Pressekonferenz des DFB mit Julian Nagelsmann zur Kader-Verkündung ist beendet.

Julian Nagelsmann hat sich schwergetan mit den Entscheidungen

14 Uhr: Ein Stamm hat sich über die letzten Jahre aufgebaut. Nagelsmann nennt neben Neuer Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Jamal Musiala. Aber es käme auch darauf an, guten Ersatz zu haben. Er und sein Team hätten bei der Nominierung nicht gewürfelt, es sei schwer gewesen.

Er sagt auch noch mal, dass Marc-André ter Stegen die neue Nummer eins sein sollte, sich dann aber leider verletzt hat. Danach hätte man Oliver Baumann als Nummer eins bestimmt. Es habe aber Tag X für Manuel Neuer gegeben, weil er sehr stabile Leistungen gezeigt hat und "diese ganz besonderen Momente" hatte.

Julian Nagelsmann traut es sich zu, Leroy Sané entscheidend zu kitzeln

13.55 Uhr: Julian Nagelsmann über Leroy Sané: "Er ist ein Spieler, der kontrovers diskutiert wird. Es wird bei ihm immer mehr gesehen, was er nicht bringt. Aber er hat eine extrem hohe Anerkennung und einen hohen Stand im Team, wo auch eine Symbiose entsteht. Es kann sein, dass er jetzt erst mal eine Herausforderer-Rolle hat. Er kann mit seinem Speed und seiner Technik in engem Raum was auslösen. Ich traue es mir zu, ihn so zu kitzeln, dass nach der WM deutlich mehr positive Stimmen über ihn fallen werden als negative."

Julian Nagelsmann trägt Zuckerstangen-Socken von Oliver Baumann

13.50 Uhr: Das kann man sich gar nicht ausdenken: Julian Nagelsmann enthüllt, dass er in Zuckerstangen-Socken auf dem Podium sitzt, die ihm Oliver Baumann geschenkt hat. Zuvor hatte ihn ein Journalist gefragt, ob es die Socken sind, die ihm Oliver Baumann mal im Achterpack schickte.

Das sagt Julian Nagelsmann zum Thema Stimmung im Land rund um die Nationalmannschaft

13.40 Uhr: "Mein Job ist es, das Team zu entwickeln. Die versuchen, es besser zu machen als bei den vergangenen zwei, drei Turnieren. Wir haben die Mannschaft an einigen Punkten entwickelt und müssen sie noch weiter entwickeln", sagt Julian Nagelsmann auf die Frage, wie sich das Team seit seinem Amtsantritt geändert hat.

So reagierte BVB-Star Karim Adeyemi darauf, dass er nicht dabei ist

13.38 Uhr: Bundestrainer Julian Nagelsmann bestätigt, dass Karim Adeyemi von Borussia Dortmund "eins a" auf die Nachricht reagiert hat, dass er nicht bei der WM dabei ist.

Julian Nagelsmann über seine Kommunikation: "Ob es dann besser ist, weiß nur der liebe Gott"

13.26 Uhr: "Generell bin ich über weite Strecken fein mit meiner Kommunikation. Es gibt immer Dinge, die man besser machen könnte. Natürlich versuchst Du im März, dem Spieler die Dinge ins Gesicht zu sagen, aber nur die Dinge, die Du weißt und planst. Aber Fußball ist ein Tagesgeschäft. Weiß ich nicht. Wenn ich es dem Oli vor vier Wochen gesagt hätte, und dann sagt Manu, dass er nicht will oder sich verletzt, dann ist das Vertrauensverhältnis angekratzt, weil ich irgendwas ins Blaue geredet habe. Ich plädiere auf Verständnis, dass nicht jedes Detail der internen Kommunikation mit einem Spieler an die breite Masse getragen werden kann. Ich kann absolut verstehen, dass viele es als nicht den richtigen Weg ansehen. Ich sage, man kann es anders machen, vielleicht auch besser. Ob es dann besser ist, das weiß nur der liebe Gott, ich weiß es nicht", sagt Nagelsmann erneut zur Causa Manuel Neuer und Oliver Baumann.

Julian Nagelsmann macht klar: "Wir wollen Weltmeister werden"

13.23 Uhr: "Wir wollen Weltmeister werden. Ich glaube, dass alle Mannschaften es wollen, wir auch. Es braucht Glück und Können. Jeder Spieler, der nominiert ist, hat die Pflicht, das jeden Tag zu zeigen. Auch hinter jeder Absage steckt da eine Idee."

So hat Oliver Baumann auf die Degradierung im DFB-Tor reagiert

13.14 Uhr: "Wir haben dem Oli schon im März gesagt, dass ich ein Treffen mit Manu hatte nach der Verletzung von ter Stegen, der die WM leider nicht spielen kann. Die Entscheidung war für Oli ein Schlag, das ist klar, wenn er erfährt, dass er nicht mehr die gesetzte Nummer eins ist. Ich ziehe vorm Oli den Hut, dass er die letzten vier Wochen eine schwere Zeit gehabt und trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung in Hoffenheim gezeigt hat. Es waren mehrere Telefonate und er hat sich extrem commitet zur Mannschaft, die er niemals im Stich lassen würde", erklärt Julian Nagelsmann die Reaktion von Torhüter Oliver Baumann.

"Natürlich hat er nicht gesagt: 'Super Trainer, alles okay.' Wir kennen uns schon lange und haben ein tolles Verhältnis, was am Anfang einer solchen Nachricht natürlich kurz leidet", sagt Nagelsmann weiter.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

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