Das ist Deutschlands WM-Kader und so erklärt Nagelsmann die Neuer-Rückkehr

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Julian Nagelsmann erklärt die Rückholaktion von Manuel Neuer

13.09 Uhr: Julian Nagelsmann auf die Frage, ob er mit Manuel Neuer als Nummer eins im Tor plant: "Ja, plane ich. Bei den Torhütern kannst Du nur eine begrenzte Anzahl nominieren. Die Hauptaufgabe ist es, die besten drei Torhüter des Landes zu nominieren. Wir haben uns entschieden, ihn zu kontaktieren und zu fragen, ob er noch mal für die Nationalmannschaft spielen will. Dass er bei den Bayern verlängert, war eine Voraussetzung für uns. Jeder weiß, welche Aura Manu umgibt und was er der Mannschaft gibt. Er hat sich dazu noch mal bekannt, ein Turnier zu spielen. Wir haben eine Weltklasse-1B dabei."

13.08 Uhr: Julian Nagelsmann bestätigt, dass Jonas Urbig als Trainingstorhüter mitfährt.

13.06 Uhr: "Der allerwichtigste Punkt ist die Überzeugung, dass dieses 26-Mann-Team das Beste für uns ist, die als Gruppe gut funktionieren, sich über die letzten drei Jahre gefunden haben. Es macht das Arbeiten unglaublich angenehm. Alle haben sich sportlich, menschlich qualifiziert und passen zusammen. Einige spielen schon lange zusammen, das war ein Punkt, den wir beachten mussten, denn die letzten Weltmeister hatten das eigen. Teilweise sind es echt fiese Gespräche, alle, auch die zu Hause, drücken uns dennoch die Daumen."

13.03 Uhr: Es geht los: Nadiem Amiri, Waldemar Anton, Oliver Baumann, Maximilian Beier, Nathaniel Brown, Leon Goretzka, Pascal Groß, Kai Havertz, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Felix Nmecha, Alexander Nübel, Aleksandar Pavlović, David Raum, Antonio Rüdiger, Leroy Sané, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Deniz Undav, Florian Wirtz und Nick Woltemade sind die Auserwählten.

13.01 Uhr: Jetzt geht's los, Julian Nagelsmann hat auf dem Podium Platz genommen. "Es ist ein Riesenevent, was da bevorsteht, mit vielen Herausforderungen, aber auch vielen schönen Momenten. Es gab im Trainerteam extrem viele Diskussionen, man versucht, bis kurz vor knapp die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich bin mega heiß, das Trainerteam ist mega heiß, die Spieler sind mega heiß."

12.57 Uhr: Offizielle Pressekonferenz in Frankfurt mit Julian Nagelsmann startet gleich

Gleich startet die offizielle Pressekonferenz in Frankfurt mit Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Deutsche Nationalmannschaft: Diese DFB-Spieler sind dabei, diese sollen folgen und diese fehlen

Diese Spieler sind offiziell nominiert: Joshua Kimmich (31, FC Bayern München, Rechtsverteidigung, defensives Mittelfeld)

Deniz Undav (29, VfB Stuttgart, Sturm)

Nico Schlotterbeck (26, Borussia Dortmund, Innenverteidigung)

Kai Havertz (26, FC Arsenal, Sturm)

Jamal Musiala (23, FC Bayern München, offensives Mittelfeld)

Jamie Leweling (25, VfB Stuttgart, Rechtsaußen)

Nathaniel Brown (22, Eintracht Frankfurt, Linksverteidigung)

Aleksandar Pavlović (22, FC Bayern München, defensives Mittelfeld)

David Raum (28, RB Leipzig, Linksverteidigung)

Nadiem Amiri (29, 1. FSV Mainz 05, zentrales Mittelfeld)

Maximilian Beier (23, Borussia Dortmund, Sturm)

Leon Goretzka (31, FC Bayern München, zentrales Mittelfeld) Diese Spieler müssen zu Hause bleiben: Karim Adeyemi

Chris Führich

Josha Vagnoman

Maximilian Mittelstädt

Robert Andrich

Yann Bisseck

Niclas Füllkrug

Tim Kleindienst

Robin Koch

Said El Mala

12.37 Uhr: Leon Goretzka vom FC Bayern München ist der nächste WM-Fahrer

Leon Goretzka (31) vom FC Bayern München ist der nächste WM-Fahrer. Den Rekordmeister wird er im Sommer verlassen. Witzig ist, dass der DFB bei der Bekanntgabe Goretzkas einen geteilten Beitrag mit dem VfL Bochum erstellt hat, immer noch der Herzensverein des Mittelfeldspielers. "Leon, mein Bester. Ich glaube, ich brauche Dir nicht sagen, wie unfassbar stolz wir alle auf Dich sind. Über Bochums Ascheplätze hin zur Nationalmannschaft. Wahnsinn, was für ein Weg. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir uns früher in der Jugend auf lokale Derbys gefreut haben. Heute sind es internationale Top-Spiele, auf die wir hinfiebern, einfach geil. Also ganz viel Erfolg, bleib so, wie Du bist, und bring den Pott zurück nach Hause", sagt sein Freund aus Kindheitstagen. "Leon, Du kannst ein ganz wichtiger Teil unserer Gruppe sein, Deine Offensivqualitäten, die Du aus dem zentralen Mittelfeld entwickelst, können super bedeutend sein für uns, gerade in engen Spielen bei einer Weltmeisterschaft. Wir hatten eine super Verbindung bei Bayern München, hatten da viele Gespräche, die auch völlig losgelöst vom Fußball stattgefunden haben. Du hast einen extrem breiten Horizont, gemeinsam können wir eine sehr erfolgreiche WM spielen. Lass alles auf dem Platz, was Du hast. Schalte Deinen Kopf aus, habe ich Dir schon ganz oft gesagt. Versuch, frei von der Seele weg zu spielen. Dann bist Du herausragend gut in allen Facetten des Spiels und kannst eine ganz, ganz große Bedeutung für uns haben", gibt ihm Bundestrainer Julian Nagelsmann mit.

Den FC Bayern verlässt er im Sommer nach acht Jahren, vorher spielt er die WM mit Deutschland: Leon Goretzka (31). © Tom Weller/dpa

12.05 Uhr: Maximilian Beier vom BVB ist der elfte WM-Fahrer des DFB

Stürmer Maximilian Beier (23) ist der elfte WM-Fahrer des DFB. Der Offensivmann des BVB erntet damit seinen Lohn für seine starken Leistungen im Verein. Der aus Brandenburg stammende Kicker ist das erste Mal bei einer WM dabei. "Hallo Maximilian, wir möchten Dir sagen, dass wir unfassbar stolz auf Deine bisherigen Leistungen und auf die noch folgenden sind", sagt seine Schwester. "Bleib so fokussiert, zielstrebig und liebenswert wie bisher", wünscht sich sein Papa im DFB-Video. "Ganz, ganz liebe Grüße aus Plaue, wir haben Dich ganz doll lieb, Deine Mama, Dein Papa und Maggy", sagt die Mama. "Erst mal herzlichen Glückwunsch zur WM-Teilnahme, das ist so crazy, das jetzt sagen zu können. Genieß es, hab Spaß, und vielleicht kriegst Du auch diesen einen Moment, den wir, als wir klein waren, lange in Deinem Garten geübt haben, deswegen, ich glaube an Dich, wir stehen alle hinter Dir und sei stolz auf Dich", erklärt sein Jugendfreund. Bundestrainer Julian Nagelsmann begründet die Nominierung des Stürmers mit diesen Worten: "Du bist ein extrem verlässlicher Spieler, mit viel Tempo, mit viel Tiefgang, auch mit einer guten Kreativität, aber vor allem mit einer Top-Mentalität. Wir glauben an Dich. Spiel so, wie Du es auch beim BVB machst, mit einer unfassbaren Arbeitsmoral, dann wirst Du eine gute WM für Deutschland spielen." "Hey Max, ich durfte Dich in den letzten Jahren auf Deinem ganzen Weg begleiten, durch Höhen und auch Tiefen. Ich glaube, genau all das hat Dich an den Punkt gebracht, an dem Du heute bist und es macht mich unglaublich stolz zu sehen, wie weit Du gekommen bist und Du hast Dir das alles so verdient und ich freue mich einfach, das alles mit Dir erleben zu dürfen, ich bin so stolz auf Dich, ich habe Dich lieb", sagt seine Freundin.

Maximilian Beier (23) fährt zur WM. © David Inderlied/dpa

11.33 Uhr: Der zehnte WM-Fahrer ist Nadiem Amiri vom 1. FSV Mainz 05

Und da ist der zehnte WM-Fahrer: Mittelfeldspieler Nadiem Amiri (29) vom 1. FSV Mainz 05. Der Mann mit dem feinen Füßchen kennt Julian Nagelsmann seit der U16 in Hoffenheim. "Hallo Nadiem, ich bin Deine Mutter. Du bist ein Stück Herz von mir. Du warst immer ein goldiger Junge. Fußball war Dein Traum und Dein Weg. Ich bin so stolz auf Dich, mein Junge. Mach weiter so, bleib immer dabei, ich liebe Dich über alles", sagt seine Mama im DFB-Video. Julian Nagelsmann erklärt seine Berufung wie folgt: "Unsere Geschichte geht schon bei der U16 in Hoffenheim los, als wir gegen Ludwigshafen gespielt haben, und ich so einen kleinen, verrückten Mittelfeldspieler gesehen habe, der alles gegeben hat, der jeden auf dem Feld angeschrien hat, was er zu tun und zu lassen hat, egal, ob aus der eigenen Mannschaft oder vom Gegner. Dein Einsatz und Deine Gier, Spiele zu gewinnen, brauchen wir auch beim DFB. Du hast Fähigkeiten von Beginn an, aber auch als Joker, Spiele zu entscheiden. Du hast einen außergewöhnlichen Abschluss, einen außergewöhnlichen Standard, und auch eine außergewöhnliche Fähigkeit, Bälle zu erobern." Dann kommt auch noch sein Papa zu Wort. "Hallo, Nadiem. Ich liebe Dich, mein Sohn. Ich bin stolz auf Dich, Dun hast alles geschafft", sagt er. "Was für eine Mentalität Du an den Tag legst, das hat schon angefangen damals auf dem Bolzplatz, wo Du immer der Jüngste warst und trotzdem immer, immer, immer ehrgeizig ohne Ende und über dem ganzen sportlichen Erfolg ist uns sehr, sehr wichtig, dass Du einen tollen Charakter hast, dass Du ein Herzensmensch bist und immer jedem hilfst. Wirklich, ein ganz, ganz toller Mensch und ja, ich liebe Dich über alles", sagt sein Bruder.

Nadiem Amiri (29) fährt zur WM. © Ulrich Hufnagel/dpa

11.03 Uhr: Bundestrainer Julian Nagelsmann verrät irre Tattoo-Wette mit David Raum von RB Leipzig

Auch der neunte WM-Fahrer steht fest: Es ist David Raum (28) von RB Leipzig. Der Linksverteidiger erlebte bislang die WM 2022 und die EM 2024 mit. "Hey mein Schatz, jetzt ist es so weit und die WM steht vor der Tür, und es ist einfach schon die zweite WM, die Du spielen kannst. Ich freue mich so, so, so sehr für Dich. Da, wo Du jetzt stehst in allen Bereichen, ist einfach nur bewundernswert, und ich habe absoluten Respekt vor Deiner Leistung, vor Dir und genieße jeden Moment. Ich liebe Dich über alles", sagte seine Ehefrau Katharina im DFB-Video. Im Zuge der Nominierung verrät Trainer Julian Nagelsmann beiläufig, dass er sich ein Tattoo stechen lassen muss, wenn Deutschland Weltmeister wird. "Davide, die meiste Angst macht mir unser gemeinsames Tattoo beim WM-Titel, muss ich sagen. Aber nicht, weil ich Angst habe vorm Tattoostechen, sondern weil ich glaube, dass wir bei Dir keinen Platz mehr finden", erklärt er. "Ich bin unglaublich froh, dass Du Teil dieser Mannschaft bist, weil Du immer eine extrem positive Verrücktheit reinbringst, und diese Gier, die Du außerhalb des Platzes hast, für gute Laune zu sorgen, die hast Du auch auf dem Platz, Spiele zu gewinnen. Das hat uns gerade bei der WM-Quali unglaublich gutgetan und wird uns auch bei der WM unglaublich guttun. Du bist super positiv, Du bist immer gut gelaunt, Du hast immer ein Lächeln auf den Lippen. Du bist ein super herzlicher Mensch, der aber auch in Gesprächen mal tiefer gehen kann, wo es nicht immer oberflächlich bleibt, das gefällt mir unglaublich gut", fügt Nagelsmann hinzu.

David Raum (28) ist der nächste WM-Fahrer. © Jan Woitas/dpa

Wird Deutschlands Weltmeister, wollten sich die beiden ein Tattoo stechen lassen: Bundestrainer Julian Nagelsmann (38, l.) und David Raum. © IMAGO / Chai v.d. Laage

10.36 Uhr: Der dritte Bayern-Star für Deutschland: Aleksandar Pavlović fährt zur WM

Der dritte Bayern-Star für Deutschland: Auch Aleksandar Pavlović (22) fährt zur WM. Der Akteur aus dem defensiven Mittelfeld ist der achte Spieler, den der DFB offiziell verkündet. "Servus Aleks, ich weiß, wie Du damals schon wie ein Erwachsener Fußball gespielt hast. Du warst Deinen Gegenspielern immer ein bis zwei Schritte im Kopf voraus, hast aber auch Deine Jungs immer gepusht, was ihnen eine extreme Sicherheit gegeben hat. Schön, dass diese Qualitäten bis heute noch zu sehen sind", sagt ein ehemaliger Trainer aus dem Nachwuchs des FC Bayern München. "Du hast eine große Fähigkeit, jeden Ball haben zu wollen. Das ist für mich als Trainer ein unglaublich wichtiger Faktor, dass ich immer weiß, was Du auf dem Platz bringst, dass Du immer gewinnen willst, dass Du jeden Ball möchtest, dass Du Dich nie versteckst, immer Lust hast, Dinge zu kreieren, immer Lust hast, das Spiel auch zu beeinflussen. Als Mensch, als Person kann man mit Dir viel lachen. Du bist auch positiv ein super verrückter Typ, sehr, sehr freundlich. Immer noch einer der wenigen Spieler, die mich immer noch siezen, obwohl ich Dir schon hundertmal das Du angeboten habe. Aber es zeigt, dass Du top erzogen bist, ein super feiner Mensch. Spiel einfach so weiter, Du musst gar nichts verändern", sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Aleksandar Pavlović (22) fährt zur WM. © Sven Hoppe/dpa

10.04 Uhr: Der nächste WM-Fahrer ist Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt

Der nächste WM-Fahrer steht fest: Es ist Linksverteidiger Nathaniel Brown (22) von Eintracht Frankfurt. "Hallo Nene, ich wünsche Dir von Herzen, dass Dein großer Traum, den Du seit Kindheitstagen hast, für Deutschland in der WM zu spielen, endlich in Erfüllung geht. Nicht nur meine Daumen sind gedrückt, sondern die Deiner ganzen Familie, Deinen Freunden, Bekannten und jeder, der Dich kennt von klein auf, mit dem Ball am Fuß. Wir wünschen Dir alle nur das Beste und bleib einfach so, wie Du bist. Du kennst unseren Spruch: "Es kommt, wie es kommt und es kommt gut. I love you, Daumen sind gedrückt", sagt seine Mama im DFB-Video. Als Nächstes kommt sein kleiner Bruder zu Wort: "Hallo Nene, ich hoffe, Du schaffst es zur WM, das würde ich so toll finden, und würde mich auch freuen für Dich und ich bin sehr, sehr stolz auf Dich", sagt er. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt: "Nene, ich erinnere mich noch sehr gut an das erste Gespräch, was ich mit Deinem Ex-Trainer Dino Toppmöller über Dich hatte, wo er gesagt hat, was Du für ein wissbegieriger und lernwilliger Spieler bist. Als Du das erste Mal bei uns warst, muss ich sagen, ich kann das zu 1000 Prozent bestätigen. Du hörst immer gut zu, Du willst Dich jeden Tag verbessern, Du fragst nach, welche Dinge Du noch besser machen kannst, um noch mehr Spielzeit zu bekommen. Manchmal glaube ich, Du weißt selber nicht, wie gut Du bist, was in Dir steckt, welche Athletik, welche Kreativität, wie genial Du in der Positionsfindung bist. Du kannst eine ganz, ganz tolle WM spielen. Glaub an Dich, gib Gas."

Nathaniel Brown (22, r.) fährt für Deutschland zur WM. © Christian Charisius/dpa

10 Uhr: Große Enttäuschung! Dieser BVB-Star soll es nicht ins WM-Aufgebot geschafft haben

Während der DFB seit den Morgenstunden seinen WM-Kader in Salami-Taktik bekannt gibt, dürfte ein BVB-Star sehr traurig sein: Karim Adeyemi (24) ist nach Informationen der Bild nicht bei der WM dabei.

Karim Adeyemi (24, l.) soll es nicht geschafft haben, auf den WM-Zug aufzuspringen. © Federico Gambarini/dpa

9.34 Uhr: Flügelflitzer Jamie Leweling vom VfB Stuttgart ist der nächste deutsche WM-Fahrer

Flügelflitzer Jamie Leweling (25) vom VfB Stuttgart ist der nächste WM-Fahrer. Nach Deniz Undav ist er der zweite Spieler der Schwaben, der es ins Aufgebot des DFB schafft. Leweling hat erst vier Nationalspiele auf seinem Konto. "Hi, Jamie. Für Dich geht heute ein riesengroßer Traum in Erfüllung. Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung für den WM-Kader, das ist wirklich eine riesengroße Ehre und Du hast Dir das Jahr für Jahr hart erkämpft und erarbeitet. Du bist jedes Jahr immer besser geworden, und hast immer eine Schippe draufgelegt. Jetzt ist es an der Zeit, dass Du Deutschland bei der WM repräsentierst. Viel Erfolg beim Turnier, Junge. Ich werde jedes Spiel live dabei sein, werde emotional mitfiebern und hoffe, dass ihr den fünften Stern mit nach Deutschland nehmt", sagt sein Jugendfreund Maxi im DFB-Video. Bundestrainer Julian Nagelsmann begründet die Nominierung wie folgt: "Jamie, was mich an Dir am meisten beeindruckt, ist Deine Fähigkeit, immer ins Eins-gegen-Eins zu gehen. Deine Gier, Eins-gegen-Eins-Situationen immer erfolgreich zu gestalten. Du bist einer der Spieler in der Bundesliga, der einen Ball bekommt und immer was kreieren möchte. Es passiert immer was, Du löst immer was beim Gegner aus. Diesen Mut mit dem Ball im Eins-gegen-Eins will ich auch bei uns sehen. Trau Dir das zu, Dinge zu entscheiden, Du bist ein außergewöhnlich guter, athletischer Spieler, der da doch sehr viel Einfluss aufs Spiel nehmen kann. Glaub an Dich, auch im Training. Sei wie beim VfB der Jamie, den wir brauchen. Gib Vollgas und spiel 'ne tolle WM."

Jamie Leweling (25, r.) ist der nächste WM-Fahrer. © Uwe Anspach/dpa

9.05 Uhr: Jamal Musiala ist der nächste WM-Fahrer Deutschlands

Der fünfte offizielle WM-Fahrer der deutschen Nationalmannschaft ist Jamal Musiala (23), genannt "Bambi", vom FC Bayern München. Sein kleiner Bruder Jerrell sagte im offiziellen DFB-Video: "Ich freue mich immer, Dich Fußball spielen zu sehen. Für mich bist Du nicht nur mein großer Bruder, sondern auch ein Vorbild. Jetzt freue ich mich auf die WM, und Dich im Deutschland-Trikot spielen zu sehen. Ich werde Dich und Dein Team wie immer anfeuern." "Jamal, ich glaube, Deine Bedeutung für diese Gruppe, die ist außergewöhnlich groß. Du kannst Spiele, sogar Turniere, mit wenigen Aktionen mitentscheiden. Du hast eine unglaubliche Gabe, Situationen zu lösen mit viel Gegnerdruck, mit viel Balldruck, trotzdem mit einer guten Kreativität, mit einer guten Dynamik. Du sollst dieses Straßenkicker-Gen behalten, was Du hast. Dann wird Dein Einfluss unglaublich groß. Du bist ein Spieler, der uns definitiv zu ganz, ganz viel Erfolg verhelfen kann", erklärt Bundestrainer Julian Nagelsmann. Für Musiala ist es nach 2022 die zweite WM. Er hat eine Leidenszeit hinter sich, denn bei der letztjährigen Klub-WM zog er sich mit einem Wadenbeinbruch eine ganz üble Verletzung zu, kämpfte sich anschließend mühsam auf den Platz zurück.

Jamal Musiala (23) fährt zur WM. © Tom Weller/dpa

8.36 Uhr: Der vierte WM-Fahrer ist Kai Havertz

Der vierte WM-Fahrer steht fest: Es ist Stürmer Kai Havertz (26) vom FC Arsenal. Erst jetzt machte der Offensivmann mit seinem Verein die Englische Meisterschaft perfekt. "Lieber Kai, ich freue mich, Dir heute sagen zu dürfen, wie unglaublich stolz wir alle auf Dich sind. Wir beide sind zusammen erwachsen geworden, vom Jugendalter bis heute und Dir dabei zuzusehen, wie Du die beste Version von Dir bist, erfüllt mich mit so viel Stolz und Liebe. Ob Du auf dem Platz stehst oder zu Hause als Ehemann, aber ganz, ganz besonders als Vater, Du bist für uns unsere Stütze, Liebe und unser Zuhause. Und deswegen wollen wir Dir auf diesem Wege ganz, ganz viel Erfolg und Glück für die WM wünschen", erklärt seine Frau Sophia in dem DFB-Video. Havertz hat bislang eine WM erlebt, die 2022 in Katar. Zudem war er 2021 und 2024 Teil des EM-Teams, wobei er insgesamt vier Tore schoss. "Kai, unser Austausch war auch in der langen Zeit, wo Du leider nicht Teil der A-Nationalmannschaft warst aufgrund von einigen Verletzungen, immer extrem viel und extrem gut. Ich habe Dir schon oft gesagt, was ich von Dir als Spieler halte, welch große Bedeutung Du für uns hast. Du verkörperst Geschwindigkeit, Kreativität, Mannschaftsdienlichkeit, extreme defensive Verlässlichkeit, eine gute Gier in beide Richtungen. Als Mensch muss ich sagen, bin ich immer wieder begeistert, wenn wir miteinander telefonieren, weil Du extrem offen bist, extrem verlässlich im Feedback. Du liebst Hunde, ich auch. Also was soll außerhalb des Platzes im Wege stehen? Auf dem Platz bist Du herausragend gut, unglaublich bedeutend für uns. Bleib gesund, schalte Deinen Kopf aus, gib Gas, Du hast alles drin, was wir brauchen, um Top-Torjäger vorn mit drin zu haben", erklärt Julian Nagelsmann die Nominierung.

Kai Havertz (26) fährt zur WM. © John Walton/PA Wire/dpa

8.04 Uhr: Dritter WM-Fahrer steht fest! Nico Schlotterbeck ist im Aufgebot von Julian Nagelsmann

Der dritte WM-Fahrer steht fest: Es ist Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (26) von Borussia Dortmund. Erstmals war "Schlotti" bei der WM 2022 dabei. "Hallo mein Schatz, wir sind so stolz auf Dich und alles, was Du geschafft hast. Du bist so ein toller Papa und wir sind unglaublich froh, Dich in unserem Leben zu haben. Du wirst das rocken und wir lieben Dich" sagt seine Frau Sabrina im Video. "Papa, hab Dich lieb", sagt sein Sohn anschließend. "Schlotti, ich habe Dir schon mal gesagt, dass Dein Spielaufbau unglaublich wertvoll für uns ist. Unsere Qualitäten auf dem Platz sind deutlich größer, wenn Du spielst, Du hast auch auf menschlicher Ebene eine extrem positive Art, eine super Ausstrahlung, bist immer gut gelaunt, ziehst auch die Jungs mit, bist extrem gereift in Dortmund, bist auch gereift bei der Nationalmannschaft. Du kannst einen ganz, ganz großen Impact auf diese Gruppe haben bei der Weltmeisterschaft, traue Dir das zu, hab Selbstvertrauen, bring Deine Qualitäten offensiv ein und diese Gier, das eigene Tor zu verteidigen. Dieser absolute Siegeswille, der muss jeden Tag spürbar sein, im Training und im Spiel. Dann kannst Du ein herausragend guter Leader sein und ich hoffe, dass man ab und zu mal Deinen etwas dickeren Bizeps sieht", scherzt Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Nico Schlotterbeck (26) fährt zur WM. © Bernd Thissen/dpa

7.40 Uhr: Und der Nächste, bitte: Deniz Undav fährt zur WM

Und schon geht es weiter mit dem nächsten WM-Fahrer: Es ist Deniz Undav (29) vom VfB Stuttgart. Der Stürmer hatte lange Zeit keinen einfachen Stand bei Bundestrainer Julian Nagelsmann, doch nach einer überragenden Saison war an dem Offensivmann kein Vorbeikommen mehr. "Hallo Deniz und hallo Papa", sagen seine Frau und seine Tochter zu Beginn des Videos. "Herzlichen Glückwunsch, Du bist dabei bei der WM 2026, und wir können es nicht in Worte fassen, wie glücklich wir sind und wie sehr wir uns für Dich freuen, weil wir genau wissen, wie viel Du dafür gegeben hast und jetzt hast Du es Dir wirklich mehr als verdient", sagt Tanja Undav. "Deniz, Deine größte Fähigkeit ist es, ein Straßenkicker zu sein, auf engstem Raum kreative Lösungen im Sechzehner zu finden, und Torgefahr auszustrahlen. Du bist'n echter Torjäger. Eine weitere riesige Fähigkeit von Dir ist, mit Deinen lockeren Sprüchen, mit Deinen Witzen, mit Deinem Charme Stimmung aufzulockern, die Gruppe auf Deine Seite zu ziehen. Diese Stimmung werden wir auch bei dieser hoffentlich sehr, sehr langen WM brauchen", sagt Nagelsmann. Für Undav, der am Samstag mit seinem Team im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München um den Pott kämpft, ist es die erste WM. Sein erstes großes Turnier war die Heim-EM 2024, wobei er allerdings nur einmal im Kader und dabei sechs Minuten auf dem Platz stand.

Deniz Undav (29) fährt zur WM. © Tom Weller/dpa

7.21 Uhr: Der DFB legt offiziell los: Er ist der erste WM-Fahrer Deutschlands

Nach zahlreichen Leaks hat der DFB nun auch losgelegt und mit Kapitän Joshua Kimmich (31, FC Bayern München) den ersten WM-Fahrer offiziell gemacht. In einem emotionalen Video, das Kimmichs Anfänge als Fußballer, seine Stationen, aber auch seine Rolle als Vater von vier Kindern zeigt, kommen sein bester Freund, seine Frau und Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Wort. "Lieber Joshua, alle wissen, dass Du ein super Fußballer bist, aber für uns bist Du noch viel mehr als das. Du bist mein bester Freund, ein fantastischer Ehemann und noch besserer Vater. Wir sind stolz und dankbar, zusammen mit Dir eine große Familie bilden zu können. Danke, dass es Dich gibt", sagt Ehefrau Lina. Für Kimmich wird es nach 2018 und 2022 die dritte WM, zu der er fährt. "Du bist ein Vorbild auch für extrem viele Jungs und Mädchen, die Fußball spielen, und Fußballprofi werden wollen, weil Du einfach immer mit extrem positivem Ehrgeiz vorangehst. Ich bin sehr froh, dass Du auch mein Leader auf dem Feld bist. Führ die Mannschaft voran, führ sie idealerweise zum WM-Titel, bleib, wie Du bist, gib Vollgas. Herausragend guter Spieler, herausragend guter Mensch. Ich drück' Dir die Daumen", erklärt Nagelsmann. Den eigentlichen Anfang der offiziellen Verkündung auf Instagram hatte Sportdirektor und Legende Rudi Völler (66) gemacht.

Joshua Kimmich (31) erlebt ab dem 11. Juni seine dritte WM. © Tom Weller/dpa

21. Mai, 6.45 Uhr: Heute verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen WM-Kader

Heute um 13 Uhr verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen WM-Kader. In der Futsal-Halle des DFB-Campus in Frankfurt am Main erklärt der 38-Jährige, wen er mit zur WM 2026 nimmt und wen nicht.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) verkündet heute seinen WM-Kader. © Arne Dedert/dpa

17.23 Uhr: Maximilian Beier darf sich über WM-Ticket freuen

Kurze Atempause, schon geht die fröhliche Vorabveröffentlichung des Kaders weiter. Maximilian Beier ist Sky zufolge der nächste Nationalspieler, der sich über sein WM-Ticket freuen darf. Das kommt durchaus etwas überraschend, schließlich war der Angreifer in den letzten beiden Länderspielpausen nicht mehr nominiert worden und hatte auch vor seinen letzten drei Länderspielen im Herbst 2025 rund ein Jahr lang nicht zum Kader gehört.

Maximilian Beier (r.) darf wohl mit in die USA reisen. © INA FASSBENDER / AFP

13.04 Uhr: Die Innenverteidigung für die WM 2026 steht

Waldemar Anton war der Erste, jetzt veröffentlicht Bild die restliche Innenverteidigung: Neben dem BVB-Profi haben wenig überraschend Teamkollege Nico Schlotterbeck, Bayern-Ass Jonathan Tah und Antonio Rüdiger von Real Madrid ihre Plätze im Team sicher. Da Nagelsmann allerdings bis zu 26 Kaderplätze zur Verfügung hat, könnte noch ein weiterer Innenverteidiger hinzukommen. Als Kandidat gilt etwa Matthias Ginter, der heute Abend mit dem SC Freiburg im Europa-League-Finale steht.

Nico Schlotterbeck (l.) und Jonathan Tah bilden voraussichtlich das Stamm-Duo in der Innenverteidigung. © Federico Gambarini/dpa

12.31 Uhr: Robin Koch muss zu Hause bleiben

Während sich Teamkollege Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt über die WM-Teilnahme freuen darf, muss Robin Koch Bild zufolge wohl zu Hause bleiben. Überraschend kommt das nicht: Der Innenverteidiger, der bei der EM 2024 noch im Kader gestanden hatte, war für die letzten beiden Länderspielpausen nicht mehr nominiert worden, sein letzter Einsatz datiert auf den 7. September 2025.