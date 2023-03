Torwart Trapp von Eintracht Frankfurt hofft auf Nummer-eins-Status in Nationalteam

Frankfurt am Main - Nationalkeeper Kevin Trapp (32) von Eintracht Frankfurt hat den Kampf um die Nummer eins im deutschen Tor noch nicht aufgegeben.

Keeper Kevin Trapp (32) gehört schon seit längerer Zeit zur Auswahl der Fußball-Nationalmannschaft - nun hofft er auf die Position der Nummer eins. © Jan Woitas/dpa

"Ich habe in meiner Karriere immer die höchsten Ziele. Was hätte ich denn für eine Arbeitsmoral, wenn ich mich von vornherein mit weniger zufriedengeben würde?", sagte der 32-Jährige im Interview der "Bild am Sonntag".

Trapp erklärte, er wolle immer das Maximum, aber das müsse man sich erarbeiten und verdienen.

Bundestrainer Hansi Flick (58) hatte zuletzt angedeutet, dass Trapp-Rivale Marc-André ter Stegen (30) vom FC Barcelona während der Verletzung von Stammtorhüter Manuel Neuer (36) die Nummer eins in der Fußball-Nationalmannschaft sein werde.

"Auf dieser Position haben wir in Deutschland die wenigsten Probleme", sagte Flick: "Wir haben drei, vier, fünf Torhüter, die mit zur Weltspitze gehören. Deshalb habe ich da überhaupt keine Sorgen."