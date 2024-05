Julian Nagelsmann nominiert "super" EM-Kader und lässt diese Stars zu Hause!

Julian Nagelsmann hat am Donnerstag den vorläufigen Kader für die Heim-Europameisterschaft 2024 nominiert. Mats Hummels sowie Leon Gortzkaka sind nicht dabei.

Frankfurt am Main - Nachdem Promis, Influencer, Fans und Unternehmen bereits 18 EM-Fahrer bekannt gegeben hatten, ergriff am Donnerstag der Bundestrainer das Wort - und ließ seinen Kader für die Heim-Europameisterschaft 2024 dennoch in einem bunten Video-Mix bekannt geben. Für diese Akteure hat sich Julian Nagelsmann (36) entschieden: Tor: Manuel Neuer (38), Marc-André ter Stegen (32), Oliver Baumann (33), Alexander Nübel (27) Abwehr: Maximilian Mittelstädt (27), Robin Koch (27), Jonathan Tah (28), Nico Schlotterbeck (24), Antonio Rüdiger (31), David Raum (26), Waldemar Anton (27), Benjamin Henrichs (27), Joshua Kimmich (29) Mittelfeld: Aleksandar Pavlovic (20), Chris Führich (26), Robert Andrich (29), Pascal Groß (32), Leroy Sané (28), Ilkay Gündogan (33), Florian Wirtz (21), Jamal Musiala (21), Toni Kroos (34) Sturm: Niclas Füllkrug (31), Kai Havertz (24), Deniz Undav (27), Maximilian Beier (21), Thomas Müller (34)

16. Mai, 13.42 Uhr: Deutsche Nationalmannschaft mit vier Torhütern zu EM

Einen seiner 27 ausgewählten Spieler muss Nagelsmann noch streichen, um einen Keeper wird es sich dabei allerdings nicht handeln. Wie der Bundestrainer erklärte, möchte er mit den vier Schlussmännern Neuer, ter Stegen, Baumann und Nübel ins Turnier gehen. Ein Feldspieler wird also noch weichen.

16. Mai, 13.39 Uhr: Auch Serge Gnabry und Julian Brandt fahren nicht mit zur Europameisterschaft

Im Vergleich zu den vergangenen Länderspielen gegen die Niederlande und Frankreich sind nur Schlotterbeck, Keeper Nübel und der damals gesperrte Leroy Sané neu dabei. Neben Hummels und Goretzka fehlen dafür beispielsweise auch der verletzte Serge Gnabry (28), BVB-Star Julian Brandt (28), Heidenheims Durchstarter Jan-Niklas Beste (25) oder Werder-Stürmer Marvin Ducksch (30). "Wir haben im März mutige Entscheidungen getroffen, die angefangen haben zu greifen. Es ist eine Struktur gewachsen", begründete der Bundestrainer das Festhalten an dem Personal.

16. Mai, 13.20 Uhr: Julian Nagelsmann nominiert 27 Spieler und entscheidet sich gegen Leon Goretzka und Mats Hummels

Julian Nagelsmann (36) hat am Donnerstag zunächst 27 Akteure nominiert, muss also bis zur finalen Kader-Bekanntgabe am 7. Juni noch einen Kicker streichen. Nicht mit dabei sind zudem Mats Hummels (35) und Leon Goretzka (29). "Wenn Spieler in wichtigen Champions-League-Spielen spielen, ist es natürlich schwer, bei der Heim-EM nicht dabei zu sein", so der 36-Jährige. Die Nominierung für die Nationalmannschaft habe "eine andere Tragweite". "Das habe ich natürlich nicht gerne gemacht, das sind harte Entscheidungen, die man dann trifft", erklärte Nagelsmann. "Letztendlich muss ich als Cheftrainer aber eine Entscheidung treffen. Beide waren sehr enttäuscht, haben alles reingeworfen, damit sie dabei sind." Ein "entscheidender Punkt" sei aber auch für ihn als Trainer gewesen, "dass jeder Spieler seinen Charakter, seine Wesenszüge hat". Seine Aufgabe sei es letztendlich, "die passenden zusammenzufügen".



16. Mai, 13 Uhr: Trainerteam von Julian Nagelsmann verlängert beim DFB

Neben dem Bundestrainer selbst hat auch das Team von Julian Nagelsmann (36) um Sandro Wagner (36), Benjamin Glück (38) und Torwart-Coach Andreas Kronenberg (49) die Verträge bis 2026 verlängert, wie auf der Kader-Pressekonferenz zunächst verkündet wurde.

16. Mai, 7 Uhr: Mats-Hummels-Nominierung ist ein Fake

Große Verwirrung um Dortmund-Akteur Mats Hummels (35): In der Show TV-Total verkündete Moderator Sebastian Pufpaff am Mittwochabend die Nominierung der Abwehr-Kante. Wie sich jedoch herausstellte ein (gelungener) Prank.

15. Mai, 22 Uhr: Florian Wirtz plötzlich Konzert-Gast bei Nina Chuba

Mitten in ihrem Konzert in Hamburg am Mittwochabend schreit Rapperin Nina Chuba (25) plötzlich, dass Florian Wirtz (21) dabei sei. Es folgt eine Videosequenz, in der der Mittelfeldakteur erklärt, dass er sich freut, für die EM nominiert zu sein. Dann wünscht er dem Publikum weiterhin "viel Spaß mit der Nina".

15. Mai, 18.30 Uhr: Undav dabei!

Stürmer Deniz Undav (27) darf auch zur EM fahren! Die Stuttgarter Tattoo-Influencer-Seite Togoone Tattooing gab dies am frühen Mittwochabend bekannt.

15. Mai, 15.29 Uhr: Lufthansa ruft David Raum zum Abflug auf

David Raum (26) von RB Leipzig ist der 16. EM-Fahrer der deutschen Nationalmannschaft! Der Linksverteidiger wurde in einem Video von der Lufthansa ausgerufen.

15. Mai, 13.42 Uhr: Ilkay Gündogan am Alexanderplatz enthüllt

Eine große Überraschung war es nicht, am Mittwochmittag wurde die Nominierung von Kapitän Ilkay Gündogan (33) für die Heim-EM auf Litfaßsäulen am Berliner Alexanderplatz nun aber auch offiziell gemacht. Anschließend teilte der DFB die Bilder unterm Fernsehturm in seiner Instagram-Story.

15. Mai, 12.12 Uhr: Hisar Fresh Food gibt Antonio Rüdiger Bescheid

Das Berliner Kebab-Haus Hisar Fresh Food hat seinen früheren Stammgast Antonio Rüdiger (31) über die Nominierung für die EM 2024 informiert - und dazu noch 50 Gratis-Döner für hungrige Schüler springen lassen.

15. Mai, 9.09 Uhr: Wolfgang Bahro, Dr. Jo Gerner von GZSZ, gibt Joshua Kimmich bekannt

Und der Nächste, bitte: Schauspieler Wolfgang Bahro (63) hat seinen Namensvetter "Jo" Joshua Kimmich (29) als weiteren EM-Fahrer bekanntgegeben.

15. Mai, 8.38 Uhr: Günther Jauch verkündet Pascal Groß

In einem Video des DFB stellt der bekannte Moderator Günther Jauch (67) die Fünf-Euro-Frage und verrät damit den elften EM-Fahrer: Es ist Pascal Groß.

15. Mai, 7.09 Uhr: Robert Andrich mit dabei

Im Podcast "Einfach mal luppen" von Toni (34) und Felix Kroos (33), verkündeten beide, dass Robert Andrich (29) mit zur Heim-EM fährt. Felix, der seine Karriere bereits beendete, freue sich sehr, "dass wir das hier machen dürfen, vor allen Dingen bei Rob. Die Bindung zu ihm ist bekannt, das haben wir besprochen und dass ich das hier sagen darf, ganz offiziell, dass mein guter Freund Robert Andrich, mit dem ich vor ein paar Jahren noch zusammen bei Union gespielt habe, dabei sein darf." Andrich, der dieses Jahr mit Bayer Leverkusen Meister geworden ist, kommt bisher auf drei Länderspiele.

14. Mai, 16.29 Uhr: Leroy Sané ebenfalls im Aufgebot

Die Schirnkunsthalle Frankfurt gab am Nachmittag die Nominierung von Leroy Sané (28) bekannt. Der 28-Jährige ist damit der insgesamt 10. bestätigte EM-Fahrer.

14. Mai, 15.33 Uhr: Peter Schilling verkündet Maximilian Mittelstädt

"Major Tom"-Sänger Peter Schilling hat bei Instagram die nächste Nominierung bekanntgegeben. Stuttgarts Maximilian Mittelstädt ist ebenfalls bei der EM mit dabei. Der 27-Jährige schoss gegen die Niederlande ein Traumtor, als Torhymne lief daraufhin der bekannte Song des 68-Jährigen. "Lieber Maxi, do it again, do it again, do it again", sagte Schilling im Video.

14. Mai, 12.30 Uhr: Calcio Berlin verkündet die Nominierung von Kai Havertz

Der nächste für die EM nominierte Star im Team von Bundestrainer Julian Nagelsman ist Kai Havertz (24). Der Mittelfeldspieler, der für den FC Arsenal in der Premier League aufläuft, wurde auf YouTube von Calcio Berlin verkündet.

14. Mai, 12 Uhr: Wolter-Twins verkünden Robin Koch

Eintracht Frankfurts Robin Koch (27) fährt ebenfalls mit zur EM. Das gaben die Moderatoren Dennis und Benni Wolter bekannt. Der Innenverteidiger kommt im Dress des DFB bisher auf acht Spiele.

14. Mai, 10.23 Uhr: Chris Führich vom VfB Stuttgart fährt zur EM

Auf einer Bäckereitüte verkündet der DFB den nächsten Spieler für den DFB-Kader zur Heim-EM 2024. "Chris Führich Für Deutschland! Bäckerei Seeger gratuliert dir zur Nominierung für den deutschen EM-Kader, Chris Führich", steht auf der Tüte. Gezeigt wird sie in einer Instagram-Story von "dessicakimberly", wie sie sich nennt. Aufgenommen ist die Story im baden-württembergischen Nagold in der Nähe von Stuttgart. Führich (26 )ist der sechste Spieler, den der DFB veröffentlicht.

14. Mai, 7.38 Uhr: Niclas Füllkrug ist der fünfte EM-Fahrer der Nationalmannschaft

Jetzt ist die nächste Katze aus dem Sack: BVB-Stürmer Niclas Füllkrug (31) ist der fünfte Nominierte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 im eigenen Land. In der Radio-Morgensendung 1live des WDR war der Hoffnungsträger der deutschen Offensive sogar live per Telefon zugeschaltet. "Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es macht mich so stolz", so "Lücke", wie er aufgrund seiner prominenten Zahnlücke genannt wird. Überraschend kam die Nominierung natürlich nicht, Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach vor der innovativen Nominierungsaktion des DFB mit den Spielern.

13. Mai: Dachdeckerin Chiara gibt die Nominierung von Manuel Neuer für die EM bekannt

Am späten Montagabend hat Dachdeckerin Chiara auf Instagram bekannt gegeben, dass Manuel Neuer die Europameisterschaft für Deutschland bestreiten wird. "Heute geht's nicht auf die Baustelle, heute nominieren wir einen weiteren Spieler für unseren EM-Kader. Mit dabei ist natürlich unsere Nummer 1", hieß es in dem Videobeitrag. Neuer ist nach Schlotterbeck, Tah und Pavlovic der vierte Nominierte für die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land.

13. Mai: Frauke Ludowig von RTL verkündet Aleksandar Pavlovic als nächste Nominierten für die EM

Der dritte Nominierte für die EM im eigenen Land heißt Aleksandar Pavlovic (20). Der Youngster vom FC Bayern wird von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) für eine starke Premierensaison beim Rekordmeister belohnt. Frauke Ludowig (60) trug in der RTL-Sendung "Exklusiv - Das Star-Magazin" ein Trikot mit dem Namen des Mittelfeldspielers. Keine guten Nachrichten dürften das für Leon Goretzka sein (29), der zuletzt auf dem Abstellgleis stand.

13. Mai: Altenpfleger Rashid Hamid und Oma Lotti verkünden Nominierung von Jonathan Tah auf Instagram

Der Altenpfleger Rashid Hamid und Oma Lotti haben die Nominierung des Innenverteidigers Jonathan Tah (28) von Bayer Leverkusen auf Instagram verkündet. Der Werkself-Verteidiger hat sich in der aktuellen Saison mit bärenstarken Leistungen beim Deutschen Meister in den Fokus gespielt. In dem Video bekommt Oma Lotti ein Fantrikot mit ihrem Namen für die EM, anschließend öffnet sie gemeinsam mit Rashid einen Karton, in dem auf einer Torte Tahs Gesicht zu sehen ist. Tah ist nach Nico Schlotterbeck der zweite Spieler, der bei der ungewöhnlichen Bekanntgabe preisgegeben wird.

12. Mai: Nico Schlotterbeck ist der erste Nominierte des DFB für die EM 2024

Nico Schlotterbeck (24) fährt zur EM! Der Innenverteidiger des BVB wurde überraschend als erster Nominierter des DFB für die Nationalmannschaft bekannt gegeben. Schlotterbeck war ein Dreivierteljahr nicht für die DFB-Elf nominiert. Die Neuigkeit verkündete Jens Riewa (60) in der Tagesschau am Sonntag. Es ist der Startschuss für eine außergewöhnliche PR-Aktion des DFB.