U21-Talent gibt deutschem Nationalteam einen Korb und entscheidet sich lieber für Serbien!

Liebt das Spiel mit der Pille am Fuß: Ballvirtuose Lazar Samardzic (21) spielte in der Saison 2020721 für RB Leipzig.

Vor wenigen Jahren galt Lazar Samardzic (21) als Rising Star am deutschen Talent-Himmel. Der gebürtige Berliner hatte die Nachwuchsabteilung von Hertha BSC durchlaufen und debütierte im Mai 2020 als 18-Jähriger in der Bundesliga.

Wenige Monate später schnappte RB Leipzig zu und sicherte sich die Dienste des hochveranlagten Offensivspielers, auch weil es Vertrags-Knatsch mit seinem Ausbildungsklub gab.

Knapp drei Jahre später sind die ganz großen Prophezeiungen zur Karriere des Deutsch-Serben nicht eingetreten, wenngleich der Mittelfeldspieler eine gute Entwicklung in der italienischen Serie A bei Udinese Calcio hinlegt.

Just am heutigen Tag wurde auf dem renommierten Portal transfermarkt.de sein Marktwert auf jetzt 7,5 Millionen Euro angepasst. Auch dank seines Stammplatzes in Italien, den er sich nach schwierigen ersten Jahren im deutschen Herrenfußball erarbeitet hat.

Diesen Status hatte Samardzic in deutschen Junioren-Auswahlmannschaften über Jahre hinweg sicher, galt 2019 als eins der Top-3-Talente seines Jahrgangs in Deutschland und erhielt die Fritz-Walter-Medaille in Bronze.