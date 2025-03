Viertes Kind statt Comeback: DFB-Ikone beendet ihre Karriere

Almuth Schult ist ein Vorbild für zahlreiche Mütter im Profifußball. © Sebastian Gollnow/dpa

Doch von Schult wird viel mehr bleiben als die pralle Liste an sportlichen Erfolgen. "Sie war und ist eine unserer starken Persönlichkeiten mit Strahlkraft, die auch Mutmacherin für viele andere Frauen ist", sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer (45). Schult hat sich als meinungsstarke und eloquente Stimme in Fußball-Deutschland etabliert.

Seit der Männer-EM 2021 hat sie sich einen Namen als TV-Expertin bei der ARD gemacht. Schult gilt als kritischer Geist im Fußball allgemein und vor allem als Sprachrohr für den Frauenfußball.

Zuletzt klagte Schult in einem dpa-Gespräch über die Situation von schwangeren Spielerinnen und Müttern im Spitzenfußball: "Man hat immer noch das Gefühl, dass einer Spielerin, die verletzt war, mehr vertraut wird als einer, die aus dem Mutterschutz zurückkommt."



Die Torhüterin selbst kehrte nach der Geburt ihrer Zwillinge 2020 wieder in den Leistungssport zurück, 2023 bekam sie ein drittes Kind und fehlte bei der WM in Australien. Ihren Status als Nummer 1 in der DFB-Auswahl verlor sie an ihre frühere Wolfsburger Ex-Konkurrentin Merle Frohms (30). Die EM 2022 in England erlebte sie als Ersatzkeeperin, ihr letztes Länderspiel bestritt sie am 13. November 2022 in den USA.

Im Vorfeld des Nations-League-Spiels der DFB-Fußballerinnen gegen Schottland am 8. April in Wolfsburg soll sie offiziell aus dem Nationalteam verabschiedet werden.