Zoff zwischen den Spielern, "keine Mannschaft": Hansi Flick sah WM-Aus kommen!

Katar - Die deutsche Nationalmannschaft scheiterte 2022 schon zum zweiten Mal in Folge in der Vorrunde der WM. Der Trailer zu einer begleitenden Dokumentation zeigt nun: Vor und während der WM krachte es ordentlich im DFB -Team. So sehr, dass Bundestrainer Hansi Flick (58) das frühe Aus sogar kommen sah!

Bundestrainer Hansi Flick (58) war nach dem vorzeitigen WM-Aus sichtlich bedient - und zeigte sich schon vorher genervt von seiner Mannschaft! © Tom Weller/dpa

Ein Filmteam von Amazon Prime begleitete Deutschland auf dem Weg zum und während des WM-Turniers für die Dokuserie "All or Nothing". Während die Dokumentation selbst erst in einigen Wochen herauskommt, enthüllt schon der Trailer pikante Szenen.

So zeigt sich Bundestrainer Hansi Flick zunehmend verzweifelt von seinem Team.

"Das ist keine Mannschaft, wie ich sie mir vorstelle, ganz ehrlich", schimpft der Coach - und stellt klar: "Wenn wir so weitermachen, fahren wir nach Hause!"

Krasse Ansage vom Bundestrainer, der seine Mannschaft eigentlich in Richtung Titelgewinn führen wollte!

Doch die Arbeit mit der DFB-Elf scheint schwierig gewesen zu sein. Bei einer Besprechung wütet der 58-Jährige ordentlich los: "Ich glaub, es geht los hier! Wir spielen 'ne Weltmeisterschaft!"

Nahmen die Spieler das Turnier etwa einfach nicht ernst?