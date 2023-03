Fußballfans, aufgepasst: Influencerin hat Tickets für DFB-Pokal-Spiel und sucht Begleitung

Berlin/Frankfurt am Main - Eine Instagram-Aktion der besonderen Art: Influencerin Greta Engelfried (23) sucht eine Begleitperson für die DFB-Pokal-Partie Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin am 4. April!

Die Influencerin stammt aus der Taunus-Stadt Bad Homburg bei Frankfurt am Main , ist aber kürzlich in die Hauptstadt umgezogen - und sie ist ein begeisterter Fan von Eintracht Frankfurt.

Die Ex-Kandidatin der Dating-Show " Love Island " (RTL ZWEI 2021) wandte sich am gestrigen Freitagnachmittag mit zwei Instagram-Storys an ihre rund 124.000 Follower auf der Foto-Plattform.

Die 23-Jährige ist begeisterter Fußball-Fan: Für das DFB-Pokal-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin am 4. April hat sie zwei Tickets ergattert. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_

Dabei ist aber zu beachten: Die Influencerin hat mit ihrem Aufruf ausdrücklich keine Einladung ausgesprochen!

Wer auch immer sie zu dem Spiel am 4. April ins Frankfurter Stadion begleitet, muss laut ihrer Aussage 60 Euro für die Eintrittskarte zahlen.

Sie würde sich "sehr, sehr, sehr freuen", wenn einer ihrer Fans sie begleiten würde, fügte Greta Engelfried noch hinzu.

In einer zweiten Instagram-Story sprach sie jedoch auch eine Warnung aus: "Ihr werdet eine teilweise laute Greta erleben", ließ die 23-Jährige ihre Fans wissen - offenbar ist die zierliche Influencerin ein Eintracht-Fan durch und durch.

In diese zweite Story fügte sie zudem einen Text-Block ein, in dem sie darum bat, dass nur solche Bewerberinnen und Bewerber an der Aktion mitmachen sollten, die an dem fraglichen Tag "wirklich Zeit haben" und denen der Ausflug ins Fußball-Stadion auch wirklich 60 Euro wert sei.

Die DFB-Pokal-Partie Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin am 4. April wird um 18 Uhr angepfiffen.