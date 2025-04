Deutlich verbessertes RB Leipzig raus: VfB Stuttgart steht im Pokal-Finale!

Lange Gesichter schon früh bei RB Leipzig. Bereits nach fünf Minuten gab es den ersten Gegentreffer. © Picture Point / Roger Petzsche

Schon vor dem Anpfiff überraschte Leipzigs Interimstrainer Zsolt Löw mit seiner ersten Aufstellung. In der Startformation stand Winterneuzugang Kosta Nedeljković.

Der Serbe kam bislang nur auf ein paar Kurzeinsätze in der Bundesliga, konnte dort aber durchaus Eindruck machen.

Schiedsrichter Sven Jablonski konnte schließlich pünktlich um 20.45 Uhr anpfeifen.

Und von der ersten Minute an ging es flott zur Sache, mit leichten Vorteilen für die Hausherren.

Nach fünf Minuten stand es dann schon 1:0. Stuttgarts Angelo Stiller probierte es nach einer missglückten Eckenabwehr der Sachsen mit einem Volleykracher - und der knallte unhaltbar rechts in den Kasten.

Die Gäste mussten sich kurz schütteln, um den frühen Rückstand zu verdauen. Doch nach knapp einer Viertelstunde waren die Rasenballer wieder voll im Spiel. Das sah im Ansatz ziemlich gut aus, was die Löw-Elf da offensiv machte.

Nach einer halben Stunde hatte sich die Partie etwas beruhigt. RB suchte den Weg nach vorn, scheiterte aber auch ein paar Mal am guten Stuttgarter Keeper Alexander Nübel. Der VfB wartete auf Konter. Aber faktisch wurden die Gäste immer besser und waren näher am 1:1 dran als Stuttgart am zweiten Treffer.

Bis zum Pausenpfiff passierte allerdings nichts mehr.